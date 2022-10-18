YAKALANMAMAK İÇİN İSRAİL VATANDAŞI OLAN KEMAL'İN EVİNDE, KART KOPYALAMA CİHAZLARI BULUNDU - Son Dakika
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YAKALANMAMAK İÇİN İSRAİL VATANDAŞI OLAN KEMAL'İN EVİNDE, KART KOPYALAMA CİHAZLARI BULUNDU

18.10.2022 11:15

MUĞLA'da 31 suç kaydı bulunan ve yakalanmamak için İsrail vatandaşı olup adını Shmuel Bonana Dinler (54) olarak değiştirdiği tespit edilen Kemal Dinler'in, bağ evindeki uyuşturucu operasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

MUĞLA'da 31 suç kaydı bulunan ve yakalanmamak için İsrail vatandaşı olup adını Shmuel Bonana Dinler (54) olarak değiştirdiği tespit edilen Kemal Dinler'in, bağ evindeki uyuşturucu operasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bağ evindeki detaylı aramada gizli bölmede, pos cihazı ve kart kopyalama cihazı ile kopyalanmış 25 kredi kartı bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Menteşe'nin Yemişendere Mahallesi'nde yaşayan Shmuel Bonana Dinler ile Bora Anıl Çako'nun (32), uyuşturucu imal edip, sattığı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, bağ evinin bahçesinde pitbull cinsi 6 köpekle karşılaştı. Jandarma, köpekleri güvenli bölgeye aldıktan sonra içeri girdi. Evde yapılan aramada 5 kök kenevir bitkisi, 22 kilogram skunk, 2 kilogram reçine esrar, 53 hibrit skunk tohumu, reçine esrar yapımında kullanılan 50 metal filtre, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, esrar yetiştirmede kullanılan 50 kilogram özel gübre, 3 termometre, 1 hassas terazi, 1 nemlendirme makinesi, 1 ısıtıcı fan, 3 panel ısıtıcı, 8 panel ışıklandırma sistemi, 3 dolar, 1 laptop ve 2 hard disk ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Shmuel Bonana Dinler ile Bora Anıl Çako, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

GİZLİ BÖLMEDEN POS CİHAZI VE KART KOPYALAMA CİHAZI ÇIKTI

Shmuel Bonana Dinler'in, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve adının Kemal Dinler olduğu, yakalanmamak için İsrail vatandaşlığına geçip ismini değiştirdiği belirlendi. Dinler'in vatandaşlıktan çıkmadan önce 'başkalarına ait banka hesaplarını ilişkilendirilerek kredi kartı üretip ve satmaktan 30, resmi belgede sahtecilikten 1 olmak üzere 31 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, istihbarat ekiplerinin Dinler'in bağ evinde tekrar yaptığı kapsamlı aramada gizli bölmeye saklanmış 1 pos cihazı ve 1 kart kopyalama cihazı ile kopyalanmış 25 kredi kartı ele geçirdi. Ekipler, kartlardan ne kadar para çekildiğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

İsrail, Muğla, Güncel, Son Dakika

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