Yakalanmamak için uyuşturucu bulunan aracı yakmak istediler - Son Dakika
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Yakalanmamak için uyuşturucu bulunan aracı yakmak istediler

10.05.2022 23:08
Yakalanmamak için uyuşturucu bulunan aracı yakmak istediler

Kayseri'de polis ekiplerinden kaçan ve yakalanacağını anladıktan sonra içinde uyuşturucu bulunan aracı benzinle yakmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerinden kaçan ve yakalanacağını anladıktan sonra içinde uyuşturucu bulunan aracı benzinle yakmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından batı illerinden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler aracı takibe aldı. Ekipler tarafından yakalanacağını anlayan şahıslar, uyuşturucu maddeyi ve aracı benzin dökerek yakmak isterken yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda bin 550 gram uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, araçta bulunan S.E., Ö.F.K. ve İ.D. gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yakalanmamak için uyuşturucu bulunan aracı yakmak istediler - Son Dakika


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