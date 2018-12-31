Son Dakika Haberleri: Yakalanmasalardı Yılbaşında Satacaklardı

Yakalanmasalardı Yılbaşında Satacaklardı

51 dakika önce

SAMSUN'a yılbaşı gecesi satmak için uyuşturucu getiren 1'i adın 4 şüpheli, konakladıkları otelde yakalandı.

Yakalanmasalardı Yılbaşında Satacaklardı, System.String[]
SAMSUN'a yılbaşı gecesi satmak için uyuşturucu getiren 1'i adın 4 şüpheli, konakladıkları otelde yakalandı.

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'a uyuşturucu madde getirdikleri istihbaratını aldıkları 4 şüpheliyi takibe aldı. 1'i kadın 4 şüphelinin Atakum'da otel odasında yerleştikleri tespit edildi. Bunun üzerine Narkotik polisi, otele operasyon düzenledi. Yavuz E., Murat U., Fatih K. ve sevgilisi Zeynep Y. isimli uyuşturucu tacirlerini yakalandı. Otel odasında yapılan aramada 9 bin 142 ecstasy hap, 950 gram skank maddesi ve 0.50 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuları yılbaşı gecesinde satışa sunacakları belirlenen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:12 Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, Güncel
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