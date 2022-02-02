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"Yakalayabiliyorsanız yakalayın" dediler, 20 dakikada jandarma ekiplerine yakalandılar - Son Dakika

"Yakalayabiliyorsanız yakalayın" dediler, 20 dakikada jandarma ekiplerine yakalandılar

02.02.2022 12:04
"Yakalayabiliyorsanız yakalayın" dediler, 20 dakikada jandarma ekiplerine yakalandılar

Trabzon'un Yomra ilçesinde farklı tarihlerde farklı evlerden çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslar, kendilerine telefonla ulaşan jandarma ekiplerine "Hırsızlıkları biz yaptık, yakalayabiliyorsanız yakalayın" dedikten 20 dakika sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanarak...

Trabzon'un Yomra ilçesinde farklı tarihlerde farklı evlerden çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslar, kendilerine telefonla ulaşan jandarma ekiplerine "Hırsızlıkları biz yaptık, yakalayabiliyorsanız yakalayın" dedikten 20 dakika sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındılar.

Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesi Gülyurdu mahallesinde geçtiğimiz Aralık ayında 7 farklı hırsızlık olayı meydana gelmesinin ardından Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, JASAT, SİBER ve Kriminal unsurlarından oluşan özel ekip kurularak olayların oluş şekilleri, bölgede bulunan güvenlik kameraları ve araç kiralama şirketlerine ait kiralanan araç bilgileri çıkarılarak ayrıntılı şekilde çalışmalara başlatıldı.

Yapılan çalışma sonrasında hırsızlık olaylarının oluş şekilleri bakımından Yomra ilçesinde geçtiğimiz yıllarda yaşanan hırsızlık olayları ile benzerlik taşıdığı tespit edildi. Olay yeri parmak izleri alınırken, bölge ve güzergahlar üzerinde bulunan tüm güvenlik kamera görüntüleri tek tek izlendi. 320 saatlik görüntü ayrıntılı olarak incelenirken, hurdacılar ve ikinci el eşya alım satımı yapan iş yerleri de takibe alındı. Yapılan takip ve incelemeler sonucu hırsızlık yapılan bölgeye aynı aracın giriş çıkış yaptığı tespit edildi. Araç içindekilerin T.H. (42), ve M.H (35) olduğu tespit belirlenirken, şahısların kullanmış oldukları aracın olay tarihlerinden sonraki günlerde ikinci el eşya alım satım yerleri ve hurdacıların bulunduğu bölgede oldukları da kayıtlara geçti.

Tüm tespitler yapıldıktan sonra harekete geçen jandarma ekipleri şüphelilerin bulunduğu adreslere gitti. Adreslerinde olmamaları üzerine telefonla şahısları arayan jandarma ekiplerine hırsızlar "Hırsızlıkları biz yaptık, yakalayabiliyorsanız yakalayın' diyerek telefonu kapattı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri söz konusu şahısların yerlerini cep telefonu sinyallerinden belirleyerek "Yakalayabiliyorsanız yakalayın" sözlerinden 20 dakika sonra saklandıkları yerden kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şahısların çaldıkları eşyalar gizledikleri yer tespit edilerek el konulurken, çalınan malzemeler arasında televizyondan kömür sobasına, çim biçme ve teleferik motorundan güvenlik kamerasına kadar çok sayıda çalıntı malzeme olması dikkat çekti.

(Bekir Koca/ İHA)

Yakalayabiliyorsanız yakalayın dediler, 20 dakikada jandarma ekiplerine yakalandılar
Yakalayabiliyorsanız yakalayın dediler, 20 dakikada jandarma ekiplerine yakalandılar

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Hırsızlık, Jandarma, Tragger, Trabzon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Yakalayabiliyorsanız yakalayın' dediler, 20 dakikada jandarma ekiplerine yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Yakalayabiliyorsanız yakalayın" dediler, 20 dakikada jandarma ekiplerine yakalandılar - Son Dakika
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