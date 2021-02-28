Yakamozda balık avı - Son Dakika

Yakamozda balık avı

28.02.2021 02:04

Dolunayın doğuşundan detay Balıkçıların gelmesinden detay Balıkçıların avlanmaya çalışmasından detay Yakamoz ışıkları arasında balıkçılardan detay Balıkçıların dönüşünden detay Yakamozda balık avı VAN - Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliğine sahip Van...

Dolunayın doğuşundan detay

Balıkçıların gelmesinden detay

Balıkçıların avlanmaya çalışmasından detay

Yakamoz ışıkları arasında balıkçılardan detay

Balıkçıların dönüşünden detay Yakamozda balık avı

VAN - Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliğine sahip Van Gölü'nün mavi sularına düşen yakamoz izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Bazı balıkçılar, havanın kararmasına aldırış etmeden dolunay ve eşsiz yakamoz ışıkları eşliğinde avlanmaya çalıştı.

Yakamozda balık avı
Yakamozda balık avı
Yakamozda balık avı
Yakamozda balık avı

Van Gölü, Türkiye, Yakamoz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yakamozda balık avı - Son Dakika


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