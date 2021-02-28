Yakamozda balık avı - Son Dakika

Dolunayın doğuşundan detay
Balıkçıların gelmesinden detay
Balıkçıların avlanmaya çalışmasından detay
Yakamoz ışıkları arasında balıkçılardan detay
Balıkçıların dönüşünden detay Yakamozda balık avı
VAN - Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliğine sahip Van Gölü'nün mavi sularına düşen yakamoz izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Bazı balıkçılar, havanın kararmasına aldırış etmeden dolunay ve eşsiz yakamoz ışıkları eşliğinde avlanmaya çalıştı.
Kaynak: AA
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