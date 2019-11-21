Son Dakika Haberleri: Yakan, MİSİAD Genel Başkan Yardımcısı oldu
Son Dakika Güncel Yakan, MİSİAD Genel Başkan Yardımcısı oldu - Son Dakika

Yakan, MİSİAD Genel Başkan Yardımcısı oldu

6 saat önce

Mersinli iş insanı ve aynı zamanda Gözlükçüler Odası Başkanı da olan Serkan Yakan, MİSİAD Mersin Şube Başkanlığından sonra genel başkan yardımcılığı görevine de getirildi.

Yakan, MİSİAD Genel Başkan Yardımcısı oldu, System.String[]

Mersinli iş insanı ve aynı zamanda Gözlükçüler Odası Başkanı da olan Serkan Yakan, MİSİAD Mersin Şube Başkanlığından sonra genel başkan yardımcılığı görevine de getirildi.


Ankara'da yapılan Memleketçi, Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) genişletilmiş divan kurulu toplantısı, Genel Başkan Feridun Öncel başkanlığında toplandı. Toplantıda 2020 yılı içerisinde ülke şartları, ekonomik, sosyal ve iktisadi konular ele alındı.


Divan kuruluna seçilen Mersin Şube Başkanı Serkan Yakan, MİSİAD Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.


Ankara'daki genişletilmiş divan toplantısında konuşan Yakan, ülkede son dönemde yaşanan sıkıntılı sürecin, el ele verip güç birliği yaparak aşılabileceğini söyledi. Yakan, "'Ülkeyi sevmek, şehrini sevmekle' başlar sloganıyla, güzel kentimiz Mersin için iyi şeyler yapmaya devam edeceğiz. Mersin gerçekten her şeyi ile örnek olabilecek bir kentimiz ve kentimizin gelişimine katkı sunmak bizim görevlerimiz arasında" dedi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
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