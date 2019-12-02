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Yakan, Optisyen-Gözlükçüler Birliği Odaları Genel Başkanlığına aday
6 saat önce
Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Serkan Yakan, Türkiye Optisyen-Gözlükçüler Birliği Odaları Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:45 Kaynak: İHA
Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Serkan Yakan, Türkiye Optisyen-Gözlükçüler Birliği Odaları Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.
Uzun yıllar optisyen, gözlükçüler sektöründe faal olarak yer aldığını söyleyen Yakan, "Sektörün sorunlarını en yakın bilenlerden biriyim. Sorunların çözümü noktasında aday oldum. Ekip arkadaşlarımla birlikte başarılı olacağıma inanıyorum. İnşallah Optisyen-Gözlükçüler Birliği Odaları Başkanlığını Mersin'e getireceğiz" dedi. - MERSİN
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