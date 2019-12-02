Son Dakika Haberleri: Yakan, Optisyen-Gözlükçüler Birliği Odaları Genel Başkanlığına aday
Son Dakika Güncel Yakan, Optisyen-Gözlükçüler Birliği Odaları Genel Başkanlığına aday - Son Dakika

Yakan, Optisyen-Gözlükçüler Birliği Odaları Genel Başkanlığına aday

6 saat önce

Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Serkan Yakan, Türkiye Optisyen-Gözlükçüler Birliği Odaları Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Yakan, Optisyen-Gözlükçüler Birliği Odaları Genel Başkanlığına aday, System.String[]

Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Serkan Yakan, Türkiye Optisyen-Gözlükçüler Birliği Odaları Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.


Uzun yıllar optisyen, gözlükçüler sektöründe faal olarak yer aldığını söyleyen Yakan, "Sektörün sorunlarını en yakın bilenlerden biriyim. Sorunların çözümü noktasında aday oldum. Ekip arkadaşlarımla birlikte başarılı olacağıma inanıyorum. İnşallah Optisyen-Gözlükçüler Birliği Odaları Başkanlığını Mersin'e getireceğiz" dedi. - MERSİN

Türkiye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:45 Kaynak: İHA
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