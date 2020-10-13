Yakıcı: "Azerbaycan'ın yanındayız" - Son Dakika

Yakıcı: "Azerbaycan'ın yanındayız"

13.10.2020 11:29
Yakıcı:

Azerbaycan İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (AZERKAD) Başkanı Belkıs Yakıcı, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin yanında olduklarını söyledi.

Azerbaycan İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (AZERKAD) Başkanı Belkıs Yakıcı, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin yanında olduklarını söyledi.

AZERKAD Başkanı Belkıs Yakıcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyerek, ateşkes ilanına rağmen Ermenistan'ın sivil halka yönelik saldırısını kınadı.

Ermenistan'ın tarih boyunca emperyalist ülkeleri arkasına alarak Türklere zarar vermek için elinden geleni yaparak, çoğu kez sinsice saldırdığını ifade eden Başkan Yakıcı, "Asala'nın öldürdüğü elçilerimizi unutmayalım" hatırlatmasında bulundu.

"Ermenistan, PKK işbirliği ile sivillere zarar veriyor"

1800'lü yıllarda Çarlık Rusya'sının başlattığı ve Sovyet döneminde de Stalin'in planları ile Azerbaycan topraklarına yerleştirilen Ermenilerin bununla yetinmeyip, 1990 yılında başlattığı savaşı 26 Şubat 1992'de yine Rus ordularının desteği ile Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasına saldırdığını belirten Başkan Yakıcı, "Çoğu çocuk, kadın, yaşlı 613 Azerbaycan Türkü katledilmiştir. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini bilen ABD, Rusya ve Avrupa ülkeleri soykırıma göz yummuştur. 2020 Eylül'ünde Tovuz'a saldıran Ermenilerin Bakü-Tiflis- Ceyhan boru hattına zarar verme niyetinin hangi ülkelere menfaat sağlayacağı bellidir. Ermenistan ateşkese bile uymayıp, Gence'ye, Mingaçevir'e füze saldırısı yaparak sivillerin ölümüne ve yaralanmalarına sebep olmuştur. Yine bebekler, çocuklar ölüyor. Yine analar ağlıyor. 1992'de Hocalı soykırımını yapan Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan gitti yerine Armen Sarkisyan geldi. Başbakan Nikol Paşinyan ile sivillere saldırmaya devam ediyorlar. Dünya kim soykırımcı görsün. Daha önce Türkiye, Nahçivan ve Azerbaycan topraklarının bağlantısını kesmek için işgal eden Ermenistan, PKK işbirliği ile sivillere zarar vermeye devam ediyor" diye konuştu.

"Burada yaşayan Ermeni vatandaşlarla sorunumuz yok"

Azerbaycan'ın, artık 1990'lı yılların ülkesi olmadığını da ifade eden AZERKAD Başkanı Belkıs Yakıcı, "Askeri ve ekonomik gücü olan gelişmiş bir ülke. Ermenistan'ın yanlış ve kötü niyetini ne acı ki ülkemizde bile hala anlamayan bazı gazeteciler, bürokratlar, kendini aydın zanneden insanlar var. Bizim bu topraklarda yaşayan, iyi niyetli Ermeni vatandaşlar ile bir sorunumuz yok. Ama onların da çıkıp Ermenistan'ın bu gaspçı, işgalci saldırılarına karşı konuşmaları ve mücadele etmeleri gerekir. Ermenistan halkı başlarındaki bu acımasız canavarlardan kurtulmazlarsa halklar arasında barış asla yapılamaz. Şu anda bile Azerbaycan ve Türkiye'de birçok Ermeni aile yaşamaktadır. Soralım, Ermenistan'da kaç tane Türk aile yaşıyor. Halkların barış içinde yaşaması herkes tarafından istenilen bir yoldur. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sivillere zarar vermeden sabırla verdiği Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını geri alma savaşında ve bu haklı mücadelelerinde kardeş Azerbaycan'ımızın yanındayız. Haktan ve hukuktan yana olan herkesin Azerbaycan'ı desteklemesi gerekmektedir. Unutmayalım ki biz kardeş iki devletiz. Ben Karabağım. Biz Karabağız. Bir millet, iki devlet" ifadelerini kullandı. - ADANA

Yakıcı: Azerbaycan'ın yanındayız
Yakıcı: Azerbaycan'ın yanındayız
Yakıcı: Azerbaycan'ın yanındayız

Kadınlar Derneği, Ermenistan, Azerbaycan, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yakıcı: 'Azerbaycan'ın yanındayız' - Son Dakika

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