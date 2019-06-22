Son Dakika Haberleri: Yakılan anızlar doğal hayatı tehdit ediyor
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Yakılan anızlar doğal hayatı tehdit ediyor

1 saat önce

Yakılan anızlar doğal hayatı tehdit ediyorŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal mahallelerde hasat sonrası yakılan anızlar büyük tehlikeler oluşturuyor.

Yakılan anızlar doğal hayatı tehdit ediyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal mahallelerde hasat sonrası yakılan anızlar büyük tehlikeler oluşturuyor.
Ceylanpınar ilçesinde arazilerinde ikinci ürünü ekmek için çiftçilerin hasat sonrasında oluşan anızları yakmaya başlaması birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor. Yasak olmasına rağmen yakılan anızlar, hem toprağa hem de doğaya zarar veriyor. küresel ısınmaya da katkı veren anız yangınlarının yaban hayatı açısından da ciddi olumsuz etkileri olduğunu belirten yetkililer ise telefon direklerinin yanarak tahrip olması, çıkan duman nedeniyle çevre yollarda düşen görüş mesafesi gibi zararlara da dikkat çekerek, çiftçileri uyardı.
Yakılan anızlar doğal hayatı tehdit ediyor
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Yerel
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