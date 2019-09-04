Son Dakika Haberleri: 'Yakılan cenazeler hava kirliliğine neden oluyor, çevre dostu mezarlıklar oluşturulsun'
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'Yakılan cenazeler hava kirliliğine neden oluyor, çevre dostu mezarlıklar oluşturulsun'

2 saat önce

Avustralya'da cenazelerin yakılmasının çevreye zarar verdiğini savunan bir grup, gömülmenin doğa dostu olduğu gerekçesiyle teşvik edilmesi için harekete geçti. Grup ayrıca mezar taşları ve yapay çiçeklerinde kullanılmaması gerektiğini savunuyor.

'Yakılan cenazeler hava kirliliğine neden oluyor, çevre dostu mezarlıklar oluşturulsun', System.String[]

Avustralya'da cenazelerin yakılmasının çevreye zarar verdiğini savunan bir grup, gömülmenin doğa dostu olduğu gerekçesiyle teşvik edilmesi için harekete geçti. Grup ayrıca mezar taşları ve yapay çiçeklerinde kullanılmaması gerektiğini savunuyor.


Avustralya'nın Tazmanya adasında yaşayanlar, cenaze yakımıyla hava karışan küllerin neden olduğu kirliliği önlemek için defin için özel alanlar oluşturulmasını istedi. Cenaze işlemleri sırasında oluşacak çevre kirliliğine karşı önlem alınması gerektiğini savunan grup üyeleri, yapay çiçekler ve mermer mezar taşlarından da uzak durulmasını savunuyor.

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Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:38 
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