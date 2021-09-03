Yakılan sera atıklarındaki alevler araziye sıçradı, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika

Yakılan sera atıklarındaki alevler araziye sıçradı, mahalleli sokağa döküldü
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yakılan sera atıklarından çıkan yangın korkuttu. Rüzgarın da etkisiyle araziye sıçrayan yangın, sokağa dökülen mahallelinin de desteğiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın dün gece Serik ilçesine bağlı Üründü mahallesinde başladı. Bölgede bulunan sera atıklarının yakılması sonucu rüzgarın etkisiyle dağılan yangına ihbar üzerine Antalya büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Sokağa dökülen vatandaşların da yardımıyla büyümeden söndürülen yangın sonrası yetkililer, çiftçilerı sera atıkları imha ederken dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Kaynak: İHA
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