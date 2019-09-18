Son Dakika Haberleri: Yakılarak işkence edildiğini zannettiği kedi zifte bulanmış
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Yakılarak işkence edildiğini zannettiği kedi zifte bulanmış

24 dakika önce

KARABÜK'te, Berna Özer, boyanıp yakılarak işkence edildiğini sandığı yavru kediyi veterinere götürdü.

Yakılarak işkence edildiğini zannettiği kedi zifte bulanmış, System.String[]

KARABÜK'te, Berna Özer, boyanıp yakılarak işkence edildiğini sandığı yavru kediyi veterinere götürdü. Zift birikintisine yapıştığı ve uzun süre ziftle yaşadığı belirlenen kedi tedaviye alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oğluyla sokakta yürüyen Berna Özer, vücudunun bir bölümünde derisi görünen ve bir bölümünde tüylerine yapışmış siyah madde olan yavru kediyi fark etti. Özer, boyanıp yakılarak işkence edildiğini zannettiği kediyi sokak hayvanlarından korumak için evine götürerek korumaya aldı. Berna Özer, ertesi gün kediyi veteriner kliniğine götürdü. Yapılan kontrolde kedinin zift birikintisine girdiği için tüylerinin derisinden kalktığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu tespit edildi.

'UZUN ZAMANDIR BÖYLE YAŞAMIŞ'

Veteriner İlker Başdağ, kedinin ziftin içerisine girdiğini belirterek, "Kedinin üzerinde zift kalıntıları var. Ziftin içerisine girmiş. Fazla miktarda yapışmış. Uzun zamandır da böyle yaşamış, ziftle mücadele etmiş. Bazı noktalarındaki tüylerini kaldırmak suretiyle ziftten kurtulmuş. Genel durumu iyi. Gerekli tedavisini yaptıktan sonra sahiplendiremezsek bulunduğu noktaya tekrar geri salacağız" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:53 Kaynak: DHA
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