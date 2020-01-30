Yakılarak öldürülen şahıs Bozyazı'da toprağa verildi - Son Dakika
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Yakılarak öldürülen şahıs Bozyazı'da toprağa verildi

6 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı 2 kadın tarafından üzerine benzin dökülüp yakılarak öldürüldüğü öne sürülen Hasan Ercan (63), Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.

Yakılarak öldürülen şahıs Bozyazı'da toprağa verildi, System.String[]

Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı 2 kadın tarafından üzerine benzin dökülüp yakılarak öldürüldüğü öne sürülen Hasan Ercan (63), Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.


Edinilen bilgiye göre, önceki gün Anamur ilçesi İskele Mahallesi'nde tartıştığı 2 kadın tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilen Hasan Ercan, feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan İ.T. ve S.A. adlı kadınlarla birlikte 4 kişi gözaltına alınırken, Ercan'ın cesedi otopsi için gönderildiği Adana Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınarak bugün Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.


Olayın nedeni henüz açıklanmazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Bozyazı, Anamur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:36 Kaynak: İHA
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