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Yakılarak öldürülen Suriyelilerin aileleri adalet istiyor - Son Dakika

Yakılarak öldürülen Suriyelilerin aileleri adalet istiyor

24.12.2021 10:39
Yakılarak öldürülen Suriyelilerin aileleri adalet istiyor

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, üç Suriyeli sığınmacı işçi 23 yaşındaki Mamoun al-Nabhan, 21 yaşındaki Ahmed Al-Ali ve 17 yaşındaki Muhammed el-Bish'in kaldıkları odaya benzin dökülüp, gece uykudayken öldürülmesinin yankıları sürüyor. 16 Kasım'daki saldırıda yaşamını yitiren sığınmacıların aileleri, 'adalet' talep ediyor.

İzmir'de uykudayken kaldıkları odaya benzin dökülüp, yakılarak öldürülen üç Suriyeli işçinin aileleri "Adalet istiyoruz" dedi.

Hayatını kaybeden Muhammed el-Bish'in ağabeyi Ahmed el-Bish, "olayın ırkçı duygularla işlenmesinin ürkütücü olduğunu" söyledi. Ahmed El-Bish, "Toplumun içinde ırkçılar var. Biz mülteciler olarak kimseyi dışlamıyoruz. Maalesef toplum içerisinde bize karşı olan nefret söylemleri bizi çok üzüyor" ifadelerini kullandı.

"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Ahmed el-Bish, "Burada ne kadar maaş verirlerse ona razı oluyoruz. Düşük maaş almamız bizim suçumuz değil. Ama Türk işçilerin bakışına göre biz sanki onların işlerini elinden alıyormuşuz gibi görünüyor" dedi. Siyasetçilere de seslenen Ahmed el-Bish, adaletin yerini bulmasını, katilin en ağır cezayı almasını istediklerini vurguladı.

"BİZİM YAŞADIĞIMIZ HAYAT DEĞİL"

Yaşamını yitiren Ahmed al-Ali'nin ağabeyi Hüseyin al-Ali ise, "Bu insanlar son dönemde aşırı bir ırkçılığa yöneldiler. Niye bizi dışladıklarını, sevmediklerini bilmiyoruz. Bizim bu yaşadığımız hayat değil" dedi.

Hüseyin al-Ali de kardeşi için 'adalet' istedi. "Yapılan vahşilik, vicdansızlıktır" diyen Mamoun al-Nabhan'ın ağabeyi Ahmed al-Nabhan da "Bu kadar vahşilik olmaz. Adaletin uygulanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yakılarak öldürülen Suriyelilerin aileleri adalet istiyor
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Suriyeli, Mülteci, Cinayet, İzmir, Güncel, Son Dakika

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