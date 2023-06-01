Yakılmış cesetleri bulunan 2 kişiden birinin kimliği belli oldu - Son Dakika
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Yakılmış cesetleri bulunan 2 kişiden birinin kimliği belli oldu

01.06.2023 17:18

KONYA'nın Kulu ilçesinde naylona sarılıp, yakılmış bulunan 2 cesetten birinin Ankara nüfusuna kayıtlı Turgay Gök'e (36) ait olduğu belirlendi.

Konya- Ankara kara yolu 125'inci kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, dün sabah naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu. İhbarla gelip, çevrede inceleme yapan ekipler, cesetleri Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemede, cesetlerden birinin Ankara'nın Bala ilçesi nüfusuna kayıtlı Turgay Gök'e ait olduğu belirlendi. Diğer cesedin de Ankara'nın Etimesgut ilçesi nüfusuna kayıtlı N.Ş. (44) adlı kadına ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Cesedin N.Ş.'ye ait olup, olmadığı DNA testi ile netlik kazanacak.

Bu arada jandarma, 2 kişinin Ankara'da öldürülüp cesetlerin bölgeye getirilerek yol kenarında yakıldığı üzerinde duruyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yakılmış cesetleri bulunan 2 kişiden birinin kimliği belli oldu - Son Dakika
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