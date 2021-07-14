Antalya'da yerleşik olarak yaşayan 57 yaşındaki Rus adamın vefat etmesi, arkadaşının dikkati sayesinde ortaya çıktı. Talihsiz adamın arkadaşı, Rus adamın sürekli kullandığı sosyal medya platformuna uzun süreden beri girmediğini görünce hemen evine koştu. Zili çalan kadın, kimsenin açmaması üzerine polise haber verdi. Polisin gelmesiyle acı gerçek anlaşılmış oldu.
Bugün saat 11.30 sıralarında Hurma Mahallesi 252. Sokak üzerindeki bir sitedeapartmanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan yerleşik Rus vatandaşı Leonid Dmitriev'e (57) telefonla ulaşamayan arkadaşı, son olarak sosyal medyadaki arkadaşlık platformundan Dmitriev'in giriş tarihinin 6 Haziran olduğunu gördü.
Evine gelen arkadaşı, yine Dmitriev'den haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri eve girdiklerinde yerde hareketsiz yatan Dmitriev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Dmitriev'in cansız bedenin hemen yanı başında ise içerisinde alkol olduğu ileri sürülen 5 litrelik bir bidon tespit edildi.
Öte yandan, Dimitriev'in son olarak 4 gün önce siteye girerken komşuları tarafından görüldüğü ve ayaklarında şişmeler olduğu belirtildi. Dmitriev'in cansız bedeni, yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yakın arkadaşı sosyal medyada aktif olmayınca şüphelendi, Talihsiz adamın ölümü arkadaşının dikkatiyle anlaşıldı - Son Dakika