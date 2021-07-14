Yakın arkadaşı sosyal medyada aktif olmayınca şüphelendi, Talihsiz adamın ölümü arkadaşının dikkatiyle anlaşıldı - Son Dakika

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Antalya'da yerleşik olarak yaşayan 57 yaşındaki Rus adamın vefat etmesi, arkadaşının dikkati sayesinde ortaya çıktı. Talihsiz adamın arkadaşı, Rus adamın sürekli kullandığı sosyal medya platformuna uzun süreden beri girmediğini görünce hemen evine koştu. Zili çalan kadın, kimsenin açmaması üzerine polise haber verdi. Polisin gelmesiyle acı gerçek anlaşılmış oldu.

SON AKTİFLİK TARİHİNE BAKTI

Bugün saat 11.30 sıralarında Hurma Mahallesi 252. Sokak üzerindeki bir sitedeapartmanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan yerleşik Rus vatandaşı Leonid Dmitriev'e (57) telefonla ulaşamayan arkadaşı, son olarak sosyal medyadaki arkadaşlık platformundan Dmitriev'in giriş tarihinin 6 Haziran olduğunu gördü.

5 LİTRELİK BİDON BULUNDU

Evine gelen arkadaşı, yine Dmitriev'den haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri eve girdiklerinde yerde hareketsiz yatan Dmitriev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Dmitriev'in cansız bedenin hemen yanı başında ise içerisinde alkol olduğu ileri sürülen 5 litrelik bir bidon tespit edildi.

AYAKLARININ ŞİŞTİĞİNİ GÖRDÜLER

Öte yandan, Dimitriev'in son olarak 4 gün önce siteye girerken komşuları tarafından görüldüğü ve ayaklarında şişmeler olduğu belirtildi. Dmitriev'in cansız bedeni, yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.