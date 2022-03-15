Yakın arkadaşının ölümüne sebep olan sanığa 21 yıl hapis - Son Dakika

Yakın arkadaşının ölümüne sebep olan sanığa 21 yıl hapis

KOCAELİ - Kocaeli'de husumetlisi olduğu kişinin iş yerinde silahıyla ateş ederken kazara yakın arkadaşının ölümüne sebep olan sanığa 21 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 17 Mart 2021 tarihinde Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gençosman Yıldız konuşmak için husumetlisi olduğu Hasan E.'nin iş yerine gitti. Çıkan tartışma neticesinde Gençosman Yıldız silahıyla havaya ve yere ateş etti. Şahsın silahından çıkan mermiler, o sırada iş yerinde bulunan yakın arkadaşı Ramazan Ece'ye isabet etti. Ramazan Ece ağır yaralanırken, Gençosman Yılsız da olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ece hayatını kaybederken, polis ekipleri tarafından yakalanan Gençosman Yılsız ise tutuklandı.

21 yıl hapis cezası

"Kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılan Gençosman Yıldız'ın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, aileler ve sanık Gençosman Yıldız katıldı. Öldürülen Ramazan Ece'nin ailesi şikayetinden vazgeçti. Savunma yapan Gençosman Yıldız ise "Maddi konulara ilişkin zararlar kendi irademle avukatım aracılığı ile yerine getirilmiştir. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Gençosman Yıldız'ın maktul Ramazan Ece'yi "olası kastla öldürme" suçundan 21 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.