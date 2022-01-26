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Yakın arkadaşının ölümüne sebep olan sanık: "Ailesine ev aldım" - Son Dakika

Yakın arkadaşının ölümüne sebep olan sanık: "Ailesine ev aldım"

26.01.2022 14:05
Yakın arkadaşının ölümüne sebep olan sanık: "Ailesine ev aldım"

Kocaeli'de husumetlisi olduğu kişinin iş yerinde silahıyla ateş ederken kazara yakın arkadaşının ölümüne sebep olan sanık duruşmadaki savunmasında, "Kendi biriktirdiğim param vardı.

Kocaeli'de husumetlisi olduğu kişinin iş yerinde silahıyla ateş ederken kazara yakın arkadaşının ölümüne sebep olan sanık duruşmadaki savunmasında, "Kendi biriktirdiğim param vardı. Ramazan'ın (maktul) ailesinin mağdur olmaması için onlara ev aldım" dedi. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise sanığın "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 17 Mart 2021 tarihinde Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gençosman Y. konuşmak için husumetlisi olduğu Hasan E.'nin iş yerine gitti. Çıkan tartışma neticesinde Gençosman Y. silahıyla havaya ve yere ateş etti. Şahsın silahından çıkan mermiler, o sırada iş yerinde bulunan yakın arkadaşı Ramazan Ece'ye isabet etti. Ramazan Ece ağır yaralanırken, Gençosman Y. ise olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ece hayatını kaybederken, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Gençosman Y. ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

"Ramazan'ın ailesinin mağdur olmaması için onlara ev aldım"

"Kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılan Gençosman Y.'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve sanık Gençosman Y. katıldı. Savunma yapan Gençosman Y., "Herkes birer türkü tutturmuş söylüyor. Ramazan benim ağabeyimden daha çok sevdiğim biriydi. Benim art niyetim olsa 5-6 adam daha yanıma alır öyle olay yerine giderdim. Hasan sürekli benim yapacağım işin, ticaretin önüne geçiyordu. Olay günü adamlarını bana zarar vermek için ofise toplamıştır. Kasıtlı olarak Ramazan ağabeyi vurmuş değilim, onunla bir husumetim yoktur. Benim ofise gitme sebebim; Hasan'la aramızda ne olduğunu ve benden neden uzaklaştığını öğrenmek. Benim kimseyi öldürme amacım yoktu. Kendi biriktirdiğim param vardı. Bu olay dolayısıyla Ramazan'ın ailesinin mağdur olmaması için onlara ev aldım. O evi alıp oturmalarını istiyorum" dedi.

Mütalaa açıklandı

Gençosman Y'nin savunmasının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın Ramazan Ece'yi "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatların süre talep etmeleri üzerine duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Yakın arkadaşının ölümüne sebep olan sanık: Ailesine ev aldım
Yakın arkadaşının ölümüne sebep olan sanık: Ailesine ev aldım

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Cumhuriyet, Kocaeli, Körfez, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yakın arkadaşının ölümüne sebep olan sanık: 'Ailesine ev aldım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yakın arkadaşının ölümüne sebep olan sanık: "Ailesine ev aldım" - Son Dakika
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