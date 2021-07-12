Yakın çevresine "Kaan'a tahammülüm kalmadı" demiş! Hadise, yeni sevgilisine ilanı aşk etti

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Hay Hay'ı çıkaran Hadise'nin özel hayatında yeni gelişmeler yaşandı. Oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrılan Hadise, iş adamı Mehmet Dinçerler ile yeni bir ilişkiye başladı.

"KAAN BENİ YORDU, MEHMET'LE İLK BAKIŞTA AŞK OLDU"

Milliyet'te yer alan habere göre; yakın çevresine dert yanan Hadise, Kaan Yıldırım ve Mehmet Dinçerler hakkında "Beni çok mutlu ediyor ve prensesler gibi hissettiriyor. Savaştan çıkmış gibiyim... Kaan beni çok yordu. Bu dönemde uzun süre ilişki istemezdim ama Mehmet öyle bir hayatıma girdi ki... İlk bakışta aşk oldu" dedi.

Mehmet Dinçerler ve Hadise

"KAAN'A TAHAMMÜLÜM KALMAYINCA AYRILDIM"

Kaan Yıldırım ile ayrılık sürecinden bahseden şarkıcı, "Daha önce bitirmek istedim ama 'Toparlayalım' diye yalvardı. Son olarak bana, 'Ailem basında çıksın istemiyorum' dedi. Her şeyime karışıyordu; işime, fotoğraflarıma, sosyal medya hesaplarıma... Artık bu işin bittiğini mesaj attım ve kendisine tahammülüm kalmadığını belirttim" ifadelerini kullandı.

"K" DÖVMESİNİ SİLDİRECEK

Öte yandan Kaan Yıldırım'la aşk yaşarken koluna "K" dövmesi yaptıran Hadise, sildirmek için de araştırmalara başladı.

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