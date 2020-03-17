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Yakın'dan evden çıkamayan hayranlarına konser
23 dakika önce
Yalın yaptığı açıklamada "Hayalim bu fotoğraftaki gibi konser salonlarında kavuşup beraber şarkılar söylemekti.
Yalın yaptığı açıklamada "Hayalim bu fotoğraftaki gibi konser salonlarında kavuşup beraber şarkılar söylemekti. Ancak şu an durum bambaşka,hayaller ve umutlar bambaşka...Bu dönemi umarım sağlıkla ve çok fazla yıpranmadan atlatırız.Yoğun istek üzerine,dünyadan da harika örneklerin artmasıyla ben de Instagram'dan ilk canlı yayınımı yapmaya karar verdim! Bu gece 22: 00 civarı sözleşelim. İstek şarkılarını lütfen yazın, elimden geldiğince çalıp söyleyeceğim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:19
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