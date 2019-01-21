Son Dakika Haberleri: Yakın Doğu Koleji Atletizm Takımı Türkiye Salon Yarışlarına Katılıyor

Yakın Doğu Koleji Atletizm Takımı Türkiye Salon Yarışlarına Katılıyor

25 dakika önce

Yakın Doğu Koleji Atletizm Takımı sporcuları KKTC Atletizm Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Salon Seçmeleri Baraj yarışlarında U14-U16 ve U18 yaş kategorilerinde başarı elde ederek Türkiye Salon yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

Yakın Doğu Koleji Atletizm Takımı Türkiye Salon Yarışlarına Katılıyor, System.String[]
Yakın Doğu Koleji Atletizm Takımı sporcuları KKTC Atletizm Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Salon Seçmeleri Baraj yarışlarında U14-U16 ve U18 yaş kategorilerinde başarı elde ederek Türkiye Salon yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

Yakın Doğu Koleji Atletizm Takımı sporcuları, Türkiye Salon yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Türkiye Salon yarışmalarında yarışacak olan sporcuları belirlemek için Atatürk Stadı'nda organize edilen salon seçme yarışlarında, Yakın Doğu Kolejinden 7 sporcu barajı geçerek KKTC Milli Takımı adına Türkiye salon yarışlarında ülkesini ve okulunu temsil etmenin gururunu yaşayacak. İstanbul'da 17 Şubat 2019'da yapılacak yarışlara, Yakın Doğu Kolejinden U16-U14 yaş kafilesi 16 Ocak'ta, U18 yaş kafilesi ise 17 Şubat'ta gidecek.

Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris, Türkiye Salon Seçmeleri yarışlarında başarı elde eden sporcuları makamında kabul ederek tebrik etti. Elde edilen derecelerin mimarları olan antrenörleri de tebrik eden Asım İdris, sporcuların başarılarının devamını diledi. Yarışlara yüksek bir motivasyonla gideceklerini ifade eden öğrenciler de başarılı olacaklarına dair güven belirttiler. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:35 Kaynak: İHA

Kıbrıs, Atletizm, Türkiye, Spor
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