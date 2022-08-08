Maymun Çiçeği hastalığını 1 saatte saptayabilen PCR Tanı Kiti geliştirildi - Son Dakika
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Maymun Çiçeği hastalığını 1 saatte saptayabilen PCR Tanı Kiti geliştirildi

08.08.2022 11:08
Maymun Çiçeği hastalığını 1 saatte saptayabilen PCR Tanı Kiti geliştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, COVID-19'dan sonra, Maymun Çiçeği hastalığını 1 saatte saptayabilen PCR Tanı Kiti geliştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, COVID-19'dan sonra, Maymun Çiçeği hastalığını 1 saatte saptayabilen PCR Tanı Kiti geliştirdi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "küresel acil durum" olarak ilan edilen, maymun çiçeği hastalığı endişe oluşturmaya devam ediyor. COVID-19'a nazaran pandemi oluşturma riskinin oldukça düşük olduğu açıklanan hastalık için yine de gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Bu önlemlerin başında ise PCR Tanı Kiti geliştirilmesi geliyor.

COVID-19 sürecinde başta geliştirdiği yerli PCR Tanı ve Varyant Kiti olmak üzere, yürüttükleri bilimsel çalışmalarla önemli bir tecrübe edinen Yakın Doğu Üniversitesi (YDU) bilim insanları, maymun çiçeği hastalığına yönelik araştırmalarında da önemli bir yol kat etti. Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, COVID-19'dan sonra, maymun çiçeği hastalığını saptamak için de PCR Tanı Kiti geliştirdi. Üniversite bünyesinde geliştirilen Maymun Çiçeği PCR Tanı Kiti ile hastalığın teşhisi 1 saat içerisinde konulabiliyor.

Kitin kullanım ve üretim izinleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na başvurmaya hazırlanan YDU, gerekli izinlerin ardından üretime geçerek KKTC'nin olası maymun çiçeği vakalarında ihtiyaç duyacağı tanı kitlerini üretmeyi planlıyor.

"Olası bir maymun çiçeği salgınında da ülkemizin ve toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için hazırız"

Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sahip olduğumuz olanaklar, yetkin akademik kadrolarımız ve COVID-19 sürecinde edindiğimiz tecrübelerle, olası bir maymun çiçeği salgınında da ülkemizin ve toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için hazırız. Başta üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Kit Üretim Laboratuvarı ve Genom Analiz Laboratuvarı gibi tam donanımlı laboratuvarlarımız olmak üzere sahip olduğumuz tüm olanaklarla toplum sağlığı için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

"TEŞHİSİ 1 SAAT İÇERİSİNDE KOYABİLİYORUZ"

Üniversitenin Tıbbi Genetik Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören ise tanı kiti ile ilgili, "Maymun Çiçeği virüsüne yönelik PCR Tanı Kiti'ni de aynı disiplin ile çok çalışarak hayata geçirdik. Yine bir ilke imza atan ekip olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Tasarladıkları maymun çiçeği PCR Tanı Kiti ile teşhisi deri üzerinde oluşan kabuk içindeki sıvıdan alınan örnekle yaptıklarını söyleyen Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, "Tasarladığımız kit ile bir saat içerisinde maymun çiçeği tanısı konulabiliyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Dünya Sağlık Örgütü, PCR Testi, Monkeypox, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maymun Çiçeği hastalığını 1 saatte saptayabilen PCR Tanı Kiti geliştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maymun Çiçeği hastalığını 1 saatte saptayabilen PCR Tanı Kiti geliştirildi - Son Dakika
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