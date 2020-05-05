Yakın Doğu Üniversitesince üretilen ventilatörler Türkiye'ye gönderiliyor - Son Dakika

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) mühendislerince üretilen Alternatif Solunum Cihazları (ASC-1 Ventilatör), Türkiye'ye gönderilmek üzere Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'ye teslim edildi.

YDÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarı Sorumlusu Ersin Aytaç, Büyükelçi Başçeri'yi makamında ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığına verilmek üzere teslim edilen solunum cihazını tanıtan YDÜ heyeti, Kovid-19 sürecinde üniversite tarafından yürütülen akademik çalışmalar ve projeler hakkında da Başçeri'ye bilgi verdi.

4 solunum cihazı büyükelçiliğe teslim edildi

Büyükelçi Başçeri, ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Günsel ve beraberindekilerin Kovid-19 tedavi sürecinde solunum güçlüğü yaşayan hastalar için mekanik ventilasyon sağlayan Alternatif Solunum Cihazı'ndan 4 adedini büyükelçiliğe teslim ettiğini aktardı.

Günsel'in ihtiyaç halinde bu cihazların üretimine hazır olduklarını belirttiğini anlatan Başçeri, "Büyükelçiliğimize teslim edilen 4 cihaz, mümkün olan ilk fırsatta diplomatik kargo olarak Sağlık Bakanlığımız bünyesindeki Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ulaştırılmak üzere Dışişleri Bakanlığımıza gönderilecektir." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Günsel de ürettikleri solunum cihazını Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığıyla paylaşmaktan ve iş birliği yapmaktan büyük onur duyduklarını kaydetti.

Vaka sayıları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 1003 test yapıldığını ve pozitif Kovid-19 vakası tespit edilmediğini belirtti.

KKTC'de bugüne dek toplam 108 Kovid-19 vakası görülürken, son 18 gündür yeni vakaya rastlanmadı.

Rum basınındaki habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 4 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 878'e yükseldi.

Rum kesiminde, bugüne kadar virüs sebebiyle 15 kişi yaşamını yitirdi.