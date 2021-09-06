Yakın Doğu Üniversitesinden KKTC Hentbol Federasyonu'na destek

Yakın Doğu Üniversitesi, RA25 Kapalı Spor Salonu'nun mimari projesini KKTC Hentbol Federasyonu'na hediye etti.

KKTC Hentbol Federasyonu, Lefkoşa Göçmenköy'deki Atatürk Spor Kompleksi alanında inşa edeceği kapalı spor salonunda Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan RA 25 Kapalı Spor Salonunun mimari proje çizimlerini kullanacak. İmzalanan protokolle Yakın Doğu Oluşumu, RA 25 Kapalı Spor Salonunun çizimleri için Hentbol Federasyonu'na kullanım izni verdi.

Protokol, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. NBA standartlarındaki parkesiyle ön plana çıkan NEU RA25 Spor Salonu, FIBA onaylı skorboard ve basketbol potaları, IHF onaylı hentbol kaleleri, FIVB onaylı voleybol malzemeleri ile basketbol, hentbol, voleybol, badminton gibi salon sporlarında Kıbrıs Türk sporunu uluslararası standartlara taşıyacak bir altyapıya sahip. NEU RA25 Spor Salonunda, aynı anda iki farklı takıma çalışma imkanı sağlayan, yukarıdan aşağıya inen otomatik perde sistemi donanımının yanı sıra; toplam dört adet sporcu, iki adet hakem soyunma odaları, ilkyardım odası, basın odası, idari odalar ve kafeterya bulunuyor.

Protokol töreni öncesinde Bahadır Ayhan, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e teşekkür plaketi takdim etti.

Protokol töreninin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, NEU RA25 Spor Salonu'nun dünya standartlarındaki özelliklerine vurgu yaparak, "NEU RA25 Spor Salonu, sadece üniversitemizde değil KKTC'mizde de güçlü bir spor ekolü oluşturma hedefine ulaşmak için çok önemli bir işlev görüyor" ifadesini kullandı. KKTC Hentbol Federasyonunun, kendilerine tahsis edilen arazi üzerinde inşa edeceği kapalı spor salonu için RA25 Spor Salonu'nun mimari çizimlerini kullanma talebini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Günsel, "NEU RA25 Spor Salonu'nun dünya standartlarındaki donanımına sahip salon sayısının artması, Kuzey Kıbrıs'ımızda spor kültürünün gelişerek güçlenmesine büyük bir katkı yapacak. Bu noktada ülkemizde spor kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen tüm kurumlarımıza, iş birliği içerisinde destek olmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

Bahadır Ayhan ise KKTC'ye kazandıracakları yeni spor salonunda, NEU RA25 Spor Salonu'nun mimari projelerini kullanmalarına izin veren Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e teşekkür ederek başladığı konuşmasına, "Federasyonumuza tahsis edilen arazi üzerine yapacağımız kapalı spor salonu KKTC'de sporun gelişmesi ve yaygınlaşmasına büyük bir katkı sunacak" dedi. NEU RA25 Spor Salonu'nun kapasite, verimli kullanım alanları ve mimari dizayn açısından örnek aldıkları bir salon olduğunu söyleyen Ayhan, "Ülkemizde NEU RA 25 Spor Salonu'nunun özelliklerine sahip salon sayısının artmasının önemi yanında, Yakın Doğu Oluşumu'nun proje kullanım izni vermesi, salonumuzu çok daha hızlı inşa etmemizi sağlayacak. Bu durum federasyonumuza zaman ve yatırım bedeli olarak büyük bir kazanç sağlayacak" ifadesini kullandı. - İSTANBUL