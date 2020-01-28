Yakın gelecekte lityum-iyon bataryanın yerini lityum-sülfür alabilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yakın gelecekte lityum-iyon bataryanın yerini lityum-sülfür alabilir - Son Dakika Dünya

Yakın gelecekte lityum-iyon bataryanın yerini lityum-sülfür alabilir

6 saat önce

Lityum-sülfür bataryalar lityum-iyon teknolojisine kıyasla 6 kat daha fazla enerji depolayabiliyor ve bu piller dünyada bolca bulunan daha ucuz ve hafif malzemelerden üretilebiliyor.

Yakın gelecekte lityum-iyon bataryanın yerini lityum-sülfür alabilir, System.String[]

Hayatımızdaki en önemli yere sahip teknolojilerden biri bataryalar. Sadece telefonumuzu, bilgisayarımızı kullanmak veya elektrikli otomobillerle daha uzağa gidebilmek için değil, iklim krizi ile mücadelede yenilenebilir kaynaklarından elde edilen enerjiyi verimli şekilde depolayabilmek ve kullanabilmek için de batarya teknolojilerinin bugünkü 'lityum-iyon' pillerden daha iyi bir seviyeye ulaşması gerekiyor.


Beklenen o yeni teknolojinin 'lityum-sülfür' olabileceği belirtiliyor. Her ne kadar lityum-iyon teknolojisi 2019 Nobel Kimya Ödülü'nü kazandırmış olsa da bir sonraki adımı atabilmek için daha hafif daha uzun ömürlü ve daha ucuz bir çözüme ihtiyaç var.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:01 
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