Yakın korumalar sertifikalandırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yakın korumalar sertifikalandırılıyor - Son Dakika Spor

Yakın korumalar sertifikalandırılıyor

6 saat önce

Dünya Yakın Savunma Federasyonu (WDATF) İstanbul'da özel bir üniversite ile Yakın Koruma Eğitimi ve Sertifika Programı vermek için protokol imzaladı.

Yakın korumalar sertifikalandırılıyor, System.String[]

Dünya Yakın Savunma Federasyonu (WDATF) İstanbul'da özel bir üniversite ile Yakın Koruma Eğitimi ve Sertifika Programı vermek için protokol imzaladı.


Yakın Koruma mesleğini icra eden kişiler, Türkiye'de ilk defa verilecek olan üst düzey akademik eğitimler alarak, bundan sonra yakın koruma ve savunma teknikleri, bilinçli kişiler tarafından karşı tarafa zarar vermeden de yapılıyor olacak. Dünya Yakın Savunma Federasyonu'nun uzman eğitici kadrosu yönetiminde kursiyerler, üniversite sertifikasına sahip olabilecekler. İlk eğitimler 2 Mart 2020 tarihinde İstanbul'da başlayacak.


WDATF tarafından üniversite aracılığı ile verilecek eğitimler şöyle:


Birinci Seviye Temel Yakın Koruma Eğitimi Sertifika Programı (4 hafta - 24 gün - 192 ders saati)


İkinci Seviye Profesyonel Yakın Koruma Eğitimi Sertifika Programı (2 hafta - 12 gün - 96 ders saati)


Üçüncü Seviye VIP Yakın Koruma Eğitimi Sertifika Programı (1 Hafta - 6 gün - 48 ders saati)


Anti - Terror Yakın Koruma Eğitimi Sertifika Programı (2 hafta - 12 gün - 96 ders saati)


Profesyonel Atış Teknikleri Eğitimi Sertifika Programı (2 gün - 16 ders saati)


Profesyonel Sürüş Teknikleri Eğitimi Sertifika Programı (2 gün - 16 ders saati)


VIP Yakın Savunma Eğitimi Sertifika Programı (5 gün - 40 ders saati)


Bu eğitimler sayesinde yakın koruma sektörü akademik resmiyet kazanacak. Türkiye genelinde bir milyon kişiye yakın özel güvenlik görevlisi, üç yüz bine yakın da yakın koruma personeli bulunuyor. Hem bu yakın korumalar hem de özel güvenlik görevine devam edip, yakın koruma eğitimi de almak isteyenler hedef kitlede yer alıyorlar. Eğitimlere 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilecek. Ayrıca eğitim şartı da aranmıyor. Eğitimlerin içerikleri de yasalara uygun olarak hazırlanıyor. Eğitimler emekli emniyet mensupları, alanında uzman, eğitimi vermeye uygun kişiler tarafından verilecek. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:23 Kaynak: İHA
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