Bildik cevabı işiten müşteri cinnet getirdi! Taksi şoföründen haber alınamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bildik cevabı işiten müşteri cinnet getirdi! Taksi şoföründen haber alınamıyor

25.12.2022 11:13

İstanbul Esenyurt'ta kısa mesafeye gitmeyi reddeden taksici ile müşteriler arasında çıkan kavgada ortalık birbirine girdi. Eline bijon anahtarı alan müşteri, taksinin camlarını paramparça ederek yan aynasını kırarken, kaçan taksi şoföründen ise haber alınamadığı bildirildi. Diğer taraftan dehşet veren anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Esenyurt Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre alışveriş merkezine gitmek üzere taksiye binen bir grup şahıs, taksicinin yakın mesafeye gitmeyi reddetmesi üzerine tartışmaya başladı. Bir süre sonra alevlenen kavgada trafikte ortalık karışırken, taksici ise şahıslara biber gazı sıktıktan sonra arabayı bırakıp kaçtı.

ARACIN CAMLARINI PARAMPARÇA ETTİ

Sinirlenen şahıslardan biri de eline aldığı bijon anahtarı ile önce taksinin yan aynalarından birini kırdıktan sonra aracın camlarını paramparça etti.

TAKSİ ŞOFÖRÜNDEN HABER ALINAMIYOR

Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaçan taksi şoföründen ise haber alınamadığı bildirildi. Camları parçalanan taksi, olay yerinden götürülürken, yaşanan o dehşet veren anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"TAKSİNİN CAMINI DÖRT BİR TARAFTAN KIRMIŞLAR"

Olay hakkında konuşan bir esnaf, "Ben dükkanda otururken, arkadaşlarım dışarıda kavga olduğunu söyledi. Dışarıya çıktığımda bir taksinin arabasını parçaladıklarını gördüm. Yaklaşık 3-4 kişi olduğunu gördüm. Daha sonra olay yerine polis gelmiş. Taksi aracını da götürmüşler. Taksinin camını dört bir taraftan kırmışlar" dedi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Dehşet veren anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir şahsın elindeki bijon anahtarı ile taksinin yan aynasına ve camlarına vurarak kırdığı görülüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kaza sonrası kadın sürücüye hakaret ettiler ortalık karıştı Kaza sonrası kadın sürücüye hakaret ettiler ortalık karıştı İstanbul Esenyurt'ta Bir Sitede 101 Kaçak Göçmen Yakalandı İstanbul Esenyurt'ta Bir Sitede 101 Kaçak Göçmen Yakalandı

Zafer Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bildik cevabı işiten müşteri cinnet getirdi! Taksi şoföründen haber alınamıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:48 Icardi, Wanda Nara'yı hemen unuttu! Yeni sevgilisi fiziğiyle mest etti
11:39 Rüşvetçi Yunan vekilin hapishane yemekleri ortaya çıktı! Menü duyanları şaşkına çevirdi
11:37 Aldığı kilolarla gündem olan oryantal Tanyeli son halini takipçileriyle paylaştı
11:28 Türkiye'de sadece hayvanat bahçelerinde bulunan zebra için Ankara Müftüsü "Eti helaldir" dedi!
11:04 Fenerbahçe neden yenildi? Trabzonspor maçının ardından bomba Jorge Jesus iddiası
10:56 Şaşkınlık yaratan gelenek! Düğünden sonra gerdek için hazırlanan odaya gelinin annesi de giriyor
10:37 Maltepe'de geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın başladı
10:32 Model Cansu Taşkın'dan iddialı poz! Yırtmaçlı elbisesiyle yatarak kamera karşısına geçti
10:30 Tuzlaspor-Altay karşılaşmasında olay protesto! Son dakikada yaşananların ardından maçı bıraktılar
10:06 Danimarka istihbaratından Rusya ile ilgili nükleer silah açıklaması! Tüm ülkelere uyarıda bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2022 12:14:27. #1.11#
SON DAKİKA: Bildik cevabı işiten müşteri cinnet getirdi! Taksi şoföründen haber alınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement