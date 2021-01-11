Yakın tarihte yaşanan trajik uçak kazaları - Son Dakika

Yakın tarihte yaşanan trajik uçak kazaları

11.01.2021 08:35
Yakın tarihte yaşanan trajik uçak kazaları, System.String[]

Endonezya'da Cakarta-Pontinak seferini yapmak üzere havalandıktan 4 dakika sonra Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında düşen Boeing 737 500 tipi yolcu uçağında, 12 kişilik kabin ekibiyle aralarında bebek ve çocukların bulunduğu 62 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya'da Cakarta-Pontinak seferini yapmak üzere havalandıktan 4 dakika sonra Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında düşen Boeing 737 500 tipi yolcu uçağında, 12 kişilik kabin ekibiyle aralarında bebek ve çocukların bulunduğu 62 kişi yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları sürerken, uçağın yeri tespit edilen kara kutusu ise henüz denizdeki enkazdan çıkarılamadı.

Yakın tarihte yaşanan benzer trajik uçak kazaları şu şekilde sıralanıyor:

8 Ocak 2020: Tahran- Kiev seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü, kazada 176 kişi hayatını kaybetti. İran, hava savunma sisteminden fırlatılan füzelerle uçağı yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladı.

10 Mart 2019: Addis Ababa- Nairobi seferini yapan Etiyopya Havayolları'na ait 737 Max 8 tipi yolcu uçağı havalandıktan kısa süre sonra düştü, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetti.

29 Ekim 2018: Cakarta-Pangkal Piang seferini yapan Lion Havayolları'na ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, havalandıktan kısa süre sonra denize çakıldı. Kazada 189 kişi yaşamını yitirdi.

29 Kasım 2016: Santa Cruz de la Sierra- Medellin seferini yapan, yolcuları arasında Brezilya 1. Futbol Ligi'nde oynayan Chapecoense takımının da bulunduğu uçağın düştüğü kazada, 76 kişi öldü.

31 Ekim 2015: Şarm el Şeyh-St. Petersburg seferini gerçekleştiren Airbus-A 321 tipi uçak, havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Kazada 17'si çocuk 217 yolcu ve 7 kişilik mürettebat yaşamını yitirdi.

28 Aralık 2014: Surabaya- Singapur seferini yapan AirAsia Havayolları'na ait QZ-8501 sefer sayılı Airbus A320-200 tipi uçak düştü. 7'si mürettebat 162 kişi öldü.

17 Temmuz 2014: Amsterdam- Kuala Lumpur seferini yapan Malezya Havayolları'na ait Boing-777 tipi yolcu uçağı düştü, 298 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı.

3 Haziran 2012: Abuja- Lagos seferini yapan Dana Havayolları'na ait MD-83 tipi yolcu uçağı Lagos yakınlarında bir yerleşim yerine düştü. Olayda 153 kişi hayatını kaybetti.

20 Nisan 2012: Karaçi- İslamabad seferini yapan Bhoja Havayolları'na ait BHO-213 sefer sayılı uçak, İslamabad hava limanına yakın bir tarlaya düştü. Kazada 127 kişi yaşamını yitirdi.

9 Ocak 2011: Tahran- Urmiye seferini yapan İran Havayolları'na ait, Boeing 727 tipi uçak, İran'ın kuzeybatısında kırsal bir alana düştü. Kazada 77 kişi öldü.

12 Mayıs 2010: Afrikiya Havayolları'na ait yolcu uçağı, Libya'da piste bir-iki kilometre kala düştü. Kazada 103 kişi hayatını kaybetti.

10 Nisan 2010: Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin bulunduğu uçak, Rusya'nın Smolensk kenti dışında düştü. Kazada Kaczynski ve eşi dahil 96 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yakın tarihte yaşanan trajik uçak kazaları - Son Dakika


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