Yakın tarihte yaşanan trajik uçak kazaları - Son Dakika

3 Haziran 2012: Abuja- Lagos seferini yapan Dana Havayolları'na ait MD-83 tipi yolcu uçağı Lagos yakınlarında bir yerleşim yerine düştü. Olayda 153 kişi hayatını kaybetti.

17 Temmuz 2014: Amsterdam- Kuala Lumpur seferini yapan Malezya Havayolları 'na ait Boing-777 tipi yolcu uçağı düştü, 298 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı.

31 Ekim 2015: Şarm el Şeyh-St. Petersburg seferini gerçekleştiren Airbus-A 321 tipi uçak, havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Kazada 17'si çocuk 217 yolcu ve 7 kişilik mürettebat yaşamını yitirdi.

29 Kasım 2016: Santa Cruz de la Sierra- Medellin seferini yapan, yolcuları arasında Brezilya 1. Futbol Ligi'nde oynayan Chapecoense takımının da bulunduğu uçağın düştüğü kazada, 76 kişi öldü.

Kazanın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları sürerken, uçağın yeri tespit edilen kara kutusu ise henüz denizdeki enkazdan çıkarılamadı.

Endonezya'da Cakarta-Pontinak seferini yapmak üzere havalandıktan 4 dakika sonra Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında düşen Boeing 737 500 tipi yolcu uçağında, 12 kişilik kabin ekibiyle aralarında bebek ve çocukların bulunduğu 62 kişi yaşamını yitirdi.

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