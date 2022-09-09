iPhone 14 alabilmek için kaç saat çalışmamız gerekiyor?

Apple bu hafta düzenlediği etkinliği ardından akıllı telefonlar başta olmak üzere, satışını yaptığı tüm ürünlerin fiyatına zam yaptı. Tabi bu kararın ardındaki sebep son yıllarda Türk Lirası'nın diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi oldu. Dünyanın en pahalı iPhone modellerinin satıldığı ülkemizde ise bu artış büyük tepki topladı.

Tabii bu cihazların fiyatlarının yüksek oluşunun tek sebebi kur farkı değil. Aynı zamanda Türkiye, teknolojik ürünlerden en çok vergi alan ülkelerden biri konumunda bulunuyor. Bu sebeple ABD Doları ile Türk Lirası aynı değerde olsa bile bu cihazların ülkemizdeki fiyatı neredeyse 2 katı kadar olacaktır.

Asgari ücret ile iPhone 14 alabilmek için kaç saat çalışmak gerekiyor?

Günümüzde akıllı telefon almak isteyenlerin karşısına elektronik marketlerde sınırsız sayıda cihaz çıkıyor. Dolayısıyla giriş segmentten amiral gemisine kadar pek çok ürün bulabilir. Fakat ülkemizde üst segment olarak bilinen cihazların fiyatı artık 30-40 bin TL'leri aşmış durumda. Dolayısıyla asgari ücret ile çalışan biri için oldukça pahalı olacaktır.

Ancak özellikle Avrupa ve ABD'de yaşayanlar bu cihazların yüksek fiyatına rağmen oldukça rahat bir şekilde karşılayabiliyorlar. Örneğin Almanya'da saatlik 12 euro, aylık ise 1621 euro alan asgari ücretli bir çalışan Apple Store'a gittiğinde iPhone 14 ailesinin fiyatlarının 799 Euro'dan başladığını görecektir.

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Tabii burada önemli bir detayı da paylaşmamız gerekiyor. Türkiye'deki vatandaşların yüzde 45'i asgari ücretle çalışırken Avrupa'da da bu oran Almanya yüzde 6.6, Yunanistan'da yüzde 8.9, Polonya'da yüzde 12.1, Fransa'da yüzde 11.6 ve İspanya'da yüzde 0.8 seviyesinde. Yani halkın büyük çoğunluğu bu asgari ücretin en az 1.5 -2 katı meblağlara çalışıyor.

Fakat yine de eşit kıyaslama olması açısından biz asgari ücret verilerini baz alıyoruz. Bu durumda asgari ücretli Alman vatandaşı 67 saat çalışırsa iPhone 14, 75 saatte 14 Plus, 96 saatte 14 Pro ve 105 saatte 14 Pro Max modellerini alabiliyor.

ABD'de ise Joe Biden'ın imzasıyla birlikte federal hükümet işçilerinin asgari ücretlerinin saati 15 dolara çıkartıldı. Bu sayede ABD vatandaşları, Alman vatandaşların 105 saatlik çalışmayla aldığı 1099 dolarlık iPhone 14 Pro Max modelini 74 saatlik çalışmayla alabiliyor.

Türkiye'de durum nasıl?

Ülkemizde asgari ücrette 2022 yılı itibariyle 2 büyük artış yapıldı. Bununla birlikte net 2 bin 825 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseldi. Haftalık ise ortalama 45 saatlik bir çalışma süresi bulunuyor. Bu durumda net saatlik ücretleriyse 30 TL seviyesinde. Peki bir Apple Store'dan içeri girdiğimizde kaç saatlik çalışmamızın sonucunda yeni iPhone modellerini alabiliyoruz?

iPhone 14

iPhone 14 128 GB: 30 bin 999 TL/ 1034 saat

iPhone 14 256 GB: 33 bin 599 TL/ 1120 saat

iPhone 14 512 GB: 38 bin 899 TL/ 1297 saat

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus 128 GB: 34 bin 999 TL/ 1167 saat

iPhone 14 Plus 256 GB: 37 bin 599 TL/ 1254 saat

iPhone 14 Plus 512 GB: 42 bin 899 TL/ 1430 saat

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro 128 GB: 39 bin 999 TL/ 1334 saat

iPhone 14 Pro 256 GB: 42 bin 599 TL/ 1420 saat

iPhone 14 Pro 512 GB: 47 bin 899 TL/ 1597 saat

iPhone 14 Pro 1 TB: 53 bin 199 TL/ 1774 saat

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max 128 GB: 43 bin 999 TL/ 1467 saat

iPhone 14 Pro Max 256 GB: 46 bin 599 TL/ 1554 saat

iPhone 14 Pro Max 512 GB: 51 bin 899 TL/ 1730 saat

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 57 bin 199 TL/ 1907 saat

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