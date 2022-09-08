Xiaomi 13'ün ekranıyla ilgili önemli iddia! - Son Dakika
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Xiaomi 13'ün ekranıyla ilgili önemli iddia!

08.09.2022 11:59
Xiaomi 13'ün ekranıyla ilgili önemli iddia!

Yakın zamanda tanıtılması beklenen Xiaomi 13 modelinin ekranıyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar!

Apple'ın dün akşam iPhone 14 serisini tanıtmasının ardından tüm gözler serinin rakiplerine çevrildi. Bu kapsamda ön plana önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi 13 serisi öne çıkıyor. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek sınırlı sayıda bilgi paylaşıldı, ancak bu durum lansmanın yaklaşmasıyla büyük oranda değişti. Son olarak Xiaomi 13 ile ilgili önemli bir ekran iddiası ortaya atıldı.

Xiaomi 13 1.5K ekranla mı gelecek?

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Digital Chat Station, Xiaomi 13 modelleri hakkında yeni detayları paylaştı. Buna göre Xiaomi 13, selefine göre daha ince çerçeveli 6.36 inç OLED panele sahip olacak. Aynı zamanda 1K veya 1.5K ekran çözünürlüğüyle gelecek. Station'un bu iddiası, akıllı telefonun mühendislik prototipinin teknik verilerine dayanıyor.

Xiaomi 13'ün ekranıyla ilgili önemli iddia!

Tabii bu söylentinin ağustos başında kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi K50 Ultra'nın 1.5K ekran çözünürlüğüyle geldiğini ele alırsak doğruluk payı taşıdığını söyleyebiliriz. Tabii en doğru bilginin yakında düzenlenecek tanıtım etkinliğinde açıklanacağını da belirtmekte fayda var.

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Xiaomi 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. Yonga seti; selefinde olduğu gibi TSMC'nin 4 nm fabrikasyon sürecinden geçecek. Aynı zamanda bir adet Cortex X3, iki adet Cortex A720, iki adet A710 ve üç adet Cortex A510 çekirdeklerine ev sahipliği yapacak. Grafik tarafında ise Adreno 740 bizleri karşılayacak. Son olarak serinin kasım ayında tanıtılacağı belirtiliyor.

Xiaomi 12S özellikleri

İşlemci: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)Ekran: AMOLED, 68B renk, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nit (en yüksek)Arka kamera: 50 MP, f/1.9, 26mm (geniş), 1/1.56¨, 1.0µm, PDAF, OIS; 13 MP, f/2.4, 12mm, 123° (ultra geniş), 1/3.06¨, 1.12µm; 5 MP, f/ 2,4, 50 mm (telefoto makro), AFÖn kamera: 32 MP, f/2.5, 26mm (geniş), 0.7µmRAM ve depolama: 128GB 8GB RAM; 256GB 8GB RAM; 256GB 12GB RAMBatarya ve şarj: Li-Po 4500 mAh batarya; Hızlı şarj 67W hızlı şarj desteğiFiyat: 598 dolar (3999 yuan)Renk: Gri, mavi, mor, yeşilİşletim sistemi: Android 12, MIUI 13

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 13 serisi, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

iPhone 14, Qualcomm, Xiaomi, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi 13'ün ekranıyla ilgili önemli iddia! - Son Dakika

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