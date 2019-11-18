Malatya merkez ilçe Yeşilyurt'ta, 'Yakınca Spor Adası' projesi uygulanacak.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Yeşilyurt'un sportif hizmetlerde marka ve örnek olmasını sağlayacak 'Yakınca Spor Adası' projesinin uygulanacağı alanda incelemelerde bulundular. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel, nezih ve kaliteli alanlarda spor yapmaları ve kendilerini yetiştirmeleri için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ciddi destekleriyle ilçemize her yönüyle modern, nezih ve kaliteli alanlara sahip 'Yakınca Spor Adası' gibi eşsiz bir eseri kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yüzmeden futbola, basketboldan tenise, voleyboldan yürüyüş alanlarına kadar farklı spor dallarına ait sahaların yer alacağı projemiz, Yeşilyurt'un sportif yatırımlarda marka olmasını sağlayacaktır. Bu bölgemizdeki Yakınca Spor Salonumuz, Kadın Yaşam ve Spor Merkezimiz ve yeşil alanlarla birlikte yaklaşık 100 dönümlük alanın 30 dönümlük bölümünde hizmete girecek olan projemiz için Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde çok verimli ve güzel görüşmeler yaptık. Projemize ilgi ve alakasını eksik etmeyen Sayın Bakanımıza gerek şahsım gerekse de hemşehrilerim adına teşekkürlerimi gönderiyorum. Projenin ihalesini yakın bir zamanda yapacağız. İlçemize bölgemizde başka bir örneği olmayan, farklı özelliklere sahip, tamamen alt yapıya yönelik bu projeyi kazandırmış olacağız. Sportif faaliyetlerde kalıcı başarılara ancak doğru bir alt yapı organizasyonu ve tesisleşmeyle ulaşılabilir. Ülkemizde de son yıllarda alt yapıya yönelik büyük destek sağlanmaktadır. Spor Adamız içerisinde yer vereceğimiz spor alanlarında yetişecek sporcularımızı ülke sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak Milletvekillerimize, Valiliğimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve böylesine değerli bir yatırımın Yeşilyurt'a kazandırılmasında katkı ve desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. Yeşilyurt'un daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir ilçe olması için spor, sağlık, eğitim ve kültür tesisleri gibi sosyal donatı alanlarını hizmete sunmaya devam ettiklerini belirten Başkan Çınar, "Bizler gençlerimizin yeteneklerine güveniyoruz, bu tür yatırımlar da onlara inandığımızın açık bir göstergesidir. Spor Adamızın etrafındaki alanı tamamen yeşillendirip, çevre düzenlemesini yaptıktan sonra dikkat çekici bir görüntüye sahip olmasını sağlayacağız. Gerek mimari yapısı gerekse de hizmet alanlarıyla gelişen ve her geçen büyüyen Yeşilyurt'umuza yakışacak ölçülerde hizmete sunacağımız bu alanımızda bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, fıtness aletleri, oturma grupları ve kamelyalar yapacağız.7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin istifade edeceği alanda mini futbol ve basketbol sahaları, tenis kortu, kaykay alanları, mescit ile otopark alanlarımızda yer alacaktır. İlçemizin sosyal, kültürel, sportif ve eğitim düzeyine büyük kazanımlar sağlayacak olan bu dev yatırım sayesinde Yeşilyurt'un sportif alandaki başarı çıtası da yükselecektir" dedi. Yakınca'da 30 dönümlük alanda hizmete girecek Yakınca Spor Adası projesinin geleceğe dönük çok büyük bir yatırım olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, "Yakınca bölgemiz Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Yeşilyurt Belediyemiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile geleceğimize yatırım yapabileceğimiz büyük bir spor alanı kazandırılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak böylesine güzel ve değerli bir yatırımın hayata geçme noktasında gerek iş ve işlemlerde gerekse de planlamada katkı sağlayacağız. Yeşilyurt Belediyesine bu güzel yatırımdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum, şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - MALATYA