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Yakında 3. bebeğini kucağına alacak olan Bergüzar Korel'den takipçilerini güldüren soru: Burnum eski haline dönecek mi? - Son Dakika

Yakında 3. bebeğini kucağına alacak olan Bergüzar Korel'den takipçilerini güldüren soru: Burnum eski haline dönecek mi?

18.06.2021 15:33
Yakında 3. bebeğini kucağına alacak olan Bergüzar Korel'den takipçilerini güldüren soru: Burnum eski haline dönecek mi?, System.String[]

Şimdilerde üçüncü bebeğine hamile olan başarılı oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vücudundaki değişimlerden bahsederek takipçilerinden fikir aldı. Burnunda oluşan şişliğin düzelip düzelmeyeceğini soran Korel, "Bir masraf daha eklendi" dedi.

12 yıl önce meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve iki oğlu olan oyuncu Bergüzel Korel, üçüncü kez bebek heyecanı yaşıyor. Korel, bu kez kız annesi olacağını ve bebeğine 'Leyla' adını vereceğini duyurdu.Şu sıralar hayatının en heyecanlı günlerini geçiren ünlü oyuncu, yaşadığı değişimleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

ÇEVRESİNDEN ALDIĞI TEPKİLERİ TEK TEK YAZDI

Sosyal medya hesabından yüzünün yakın halini çektiği bir fotoğrafı paylaşan oyuncu, şişen burnundan yakınarak şunları yazdı: "Cinsiyet tahminlerini bilimsel verilere her zaman güvenerek yapan koca yürekli kız kardeşlerim burada mı Dürüstlük levelları git gide artış gösterdi. Kişileri yazmayacağım. Yorumlarda tahmin ettiklerinizi etiketleyebilirsiniz? 'Kanka kesin kız bu', 'Niye öyle dedin, çirkinleştim dimi?', "Yok tam öyle değil de yüzünde böyle yana doğru hafif bir genişleme var', 'Oğlum bu sefer kesin kız, yüzün bir değişti, bir garip oldu', 'Aşkım bu kız, çok çirkinleştin, Ali'de de Han'da da böyle çirkin değildin', 'Bergüz burnun patlıcan gibi oldu kanka bir de popon da kocaman, Ali ve Han'da bir karnın vardı, yok yok kesin kız.' Ve benim tüm bunlara 'Dimi, çok çirkinleştim, ay hadi inşallah' diye karşılık vermem ve kendinden çok emin bilgin bir tavır ile 'Tabi tabi kesin ya bu kadar çirkin değildin eskiden' diyerek bilime karşı duruşumuz."

"BURNUM ESKİ HALİNE DÖNECEK Mİ?"

Bir de Çin takvimi sorunsalımız vardı onu ayrı anlatacağım. Bu arada kız annelerine soruyorum, burnum eski haline dönecek mi? Hayır çünkü bir masraf daha eklendi o zaman o yüzden soruyorum."

Yakında 3. bebeğini kucağına alacak olan <a class='keyword-sd' href='/berguzar-korel/' title='Bergüzar Korel'>Bergüzar Korel</a>'den takipçilerini güldüren soru: Burnum eski haline dönecek mi?
Yakında 3. bebeğini kucağına alacak olan Bergüzar Korel'den takipçilerini güldüren soru: Burnum eski haline dönecek mi?
Yakında 3. bebeğini kucağına alacak olan Bergüzar Korel'den takipçilerini güldüren soru: Burnum eski haline dönecek mi?

Halit Ergenç, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yakında 3. bebeğini kucağına alacak olan Bergüzar Korel'den takipçilerini güldüren soru: Burnum eski haline dönecek mi? - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: Yakında 3. bebeğini kucağına alacak olan Bergüzar Korel'den takipçilerini güldüren soru: Burnum eski haline dönecek mi? - Son Dakika
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