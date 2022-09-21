Xiaomi mi Band 7 Pro Avrupa fiyatı sızdırıldı

Xiaomi, temmuz ayında mi Band 7 Pro adını verdiği yeni akıllı bilekliğini Çin pazarında satışa sundu. Yakında global pazarda satışa çıkacağı tahmin edilen Xiaomi mi Band 7 Pro modelinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı.

Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi, global pazarda Çin'de tanıttığı model özelliklerine sadık kalacak. Uygun fiyatı ve özellikleri ile dikkat çeken Xiaomi Smart Band 7 Pro, şimdiden birçok kullanıcıyı heyecanlandırmayı başardı.

Xiaomi mi Band 7 Pro fiyatı belli oldu

Tüketicilerin akıllı bilekliklerde en çok önem verdiği özelliklerden ilk şüphesiz ki ekran. Xiaomi, yeni modelinde 280 x 456 çözünürlüğe ve 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip ekrana yer verdi. AMOLED panel ile karşımıza çıkan ekranın boyutu ise 1.64 inç.

Bluetooth 5.2 BLE teknolojisiyle donatılan cihaz, düşük güç tüketimine sahip. Xiaomi, Çin pazarında kullanıcıların beğenisine sunduğu Xiao AI yapay zeka asistanını global pazarda da aktif edecek. Kullanıcılar, Xiao AI sayesinde akıllı bileklikleri üzerinden müzik çalma, sesli görüşme, televizyon ve klima kontrolü gibi işlemleri gerçekleştirebilecek.

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NFC özelliğine sahip cihaz, Android 6.0 ve iOS 10 üzeri akıllı telefonlar ile uyumlu. Xiaomi mi Band 7 Pro modelinde nabız sensörü, düşük güçte çalışan 3 eksenli ivmeölçer, ortam ışığı sensörü ve GPS gibi teknolojiler mevcut.

Xiaomi, yeni modelinin 5ATM basınca dayanıklı olduğunu açıkladı. 235 mAh Lityum-iyon polimer batarya ile karşımıza çıkan cihaz, 12 gün pil süresi sunabiliyor.

Xiaomi, Avrupa pazarında siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği sunacak. Cihazın Avrupa fiyatı ise 99 euro olacak. Ülkemizde de satışa sunulacağı tahmin edilen modelin günümüz euro kuru ile Türkiye fiyatı vergiler hariç 1.789 TL olacak.