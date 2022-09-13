OnePlus 11 Pro 5G'nin render görselleri ortaya çıktı! - Son Dakika
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OnePlus 11 Pro 5G'nin render görselleri ortaya çıktı!

13.09.2022 11:09
OnePlus 11 Pro 5G'nin render görselleri ortaya çıktı!

Yakında tanıtılması beklenen OnePlus 11 Pro 5G modelinin tasarımını gözler önüne seren render görselleri paylaşıldı.

Amiral gemisi katili olarak adlandırılan modelleriyle bilinen OnePlus, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl özellikle OnePlus 10 Pro 5G ile dikkatleri üzerine çeken şirket, çok yakında tanıtılması beklenen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'yi ilk kullanan şirketlerden birisi olacak. Bu nedenle yıl bitimine dek bir modelin daha piyasaya sürülmesi planlanıyor. Son raporlar, bu cihazın OnePlus 11 Pro 5G olduğu yönünde. Hatta cihazın tasarımı da büyük ölçüde belli oldu.

OnePlus 11 Pro 5G modelinin render görselleri sızdırıldı

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'yi ilk kullanan modellerden birisi olması beklenen OnePlus 11 Pro 5G modelinin potansiyel çıkış tarihi paylaşıldı. Son olarak telefonun tasarımını gözler önüne seren render görselleri paylaşıldı.

OnePlus 11 Pro 5G'nin render görselleri ortaya çıktı!

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Onleaks tarafından paylaşılan görsellere göre akıllı telefon, farklı bir kamera tasarımıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihazın selefi kare bir kamera adasını benimserken, yeni model dairesel bir kamera tasarımıyla gelecek. Bu noktada sensör sayısında ise herhangi bir değişim olmayacak. Ürün yine üç adet kameraya sahip olacak.

OnePlus'tan bir telefonuna daha güncelleme!

OnePlus 11 Pro 5G'nin render görselleri siyah renkli olduğu için ön panel tasarımı hakkında çok fazla bir detayı paylaşamıyoruz. Ancak yine sol üst köşeye konumlandırılmış bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Bu bağlamda yine ince çerçevelere sahip bir ön panel tasarımının gelmesi kuvvetle muhtemel.

Akıllı telefonun selefi OnePlus 10 Pro modelinin teknik özellikleri ise şöyle;

Ekran: 6,7 inç, 1440p AMOLED LTPO 2.0 ekranİşlemci: Snapdragon 8 Gen 1Bellek: 12 GB'a kadar RAMBatarya: 5.000 mAh, 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarjArka kamera: 48 Megapiksel + 50 Megapiksel + 8 MegapikselÖn kamera: 32 Megapiksel

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Kaynak: Shiftdelete

Qualcomm, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji OnePlus 11 Pro 5G'nin render görselleri ortaya çıktı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: OnePlus 11 Pro 5G'nin render görselleri ortaya çıktı! - Son Dakika
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