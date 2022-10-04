Redmi Note 11 Pro 2023 için geri sayım başladı!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, çok yakında ülkemiz dahil tüm dünyada önemli satış başarılarına imza atan Redmi Note serisini genişletecek. Bu kapsamda uzunca bir süredir Redmi Note 11 Pro 2023 ön planda ve belirli aralıklarla sızıntılarla karşımıza çıkıyor. Daha önce kilit özellikleri ortaya çıkan akıllı telefonla ilgili yeni detaylar geldi.

Redmi Note 11 Pro 2023 büyük bir pazarı pas geçecek

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Paras Guglani, yaklaşan Redmi Note 11 Pro 2023 modelinin hangi pazarlarda piyasaya sürüleceğini açıkladı. Buna göre akıllı telefon, yalnızca küresel pazarlara yönelik olacak. Ülkemizde de vitrine çıkacak. Bu nedenle cihaz, Redmi modelleri için büyük bir pazar olan Hindistan'da satışa çıkmayacak. Tabii bu bir iddia, şirketin modeli burada da piyasaya sürebilir.

Geçmiş dönemde ortaya çıkan raporlar, Redmi Note 11 Pro 2023'ün 2209116AG model numarasına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Hatta model bir süre önce FCC, EEC ve Google Play Console veri tabanlarında ortaya çıktı.

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Google Play Console listesi ile cihazın 440ppi piksel yoğunluğu ile 1080 x 2400p çözünürlüklü ekrana sahip olacağını öğreniyoruz. Liste ayrıca cihazın bir Adreno 616 grafik kartı ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 712 işlemciye işaret ediyor. Ancak cihazın Snapdragon 732G ile sunulacağı söyleniyor.

Yeni cihaz ile ilgili ortaya çıkan söylentiler arasında ise akıllı telefonun FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekran ile geleceği yer alıyor. 8 GB RAM'e kadar desteklemesi beklenen cihazın 128 GB'lık depolama alanı ile sunulacağı da gelen bilgiler arasında. Son olarak ürünün bu ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.

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