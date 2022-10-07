Redmi Note 11 Pro 2023 için kritik gelişme! - Son Dakika
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Redmi Note 11 Pro 2023 için kritik gelişme!

07.10.2022 14:22
Redmi Note 11 Pro 2023 için kritik gelişme!

Yakında tanıtılması beklenen Redmi Note 11 Pro 2023 modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, çok yakında ülkemiz dahil tüm dünyada önemli satış başarılarına imza atan Redmi Note serisini genişletecek. Bu kapsamda uzunca bir süredir Redmi Note 11 Pro 2023 ön planda ve belirli aralıklarla sızıntılarla karşımıza çıkıyor. Daha önce kilit özellikleri ortaya çıkan akıllı telefonla ilgili yeni detaylar geldi.

Redmi Note 11 Pro 2023 SIRIM veri tabanında

Redmi Note 11 Pro 2023 için geri sayım artık başladı. Akıllı telefon, son dönemde FCC, EEC Google Play Console gibi platformlarda ortaya çıktı. Cihaz kısa bir süre önce SIRIM veri tabanında da göründü. Model aynı zamanda daha önceki veri tabanlarında olduğu gibi 2209116AG model numarasıyla karşımıza çıktı.

Redmi Note 11 Pro 2023 için kritik gelişme!

SIRIM, Redmi Note 11 Pro 2023'ün herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmıyor, ancak lansmanın çok yakında olacağı konusundaki iddiaları ve sızıntıları büyük ölçüde doğruluyor. Hatta geçtiğimiz günlerde kektörde sızıntılarıyla bilinen Paras Guglani, yaklaşan modelin hangi pazarlarda piyasaya sürüleceğini açıkladı. Buna göre akıllı telefon, yalnızca küresel pazarlara yönelik olacak. Ülkemizde de vitrine çıkması kuvvetle muhtemel.

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Google Play Console listesi ile cihazın 440ppi piksel yoğunluğu ile 1080 x 2400p çözünürlüklü ekrana sahip olacağını öğreniyoruz. Liste ayrıca cihazın bir Adreno 616 grafik kartı ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 712 işlemciye işaret ediyor. Ancak cihazın Snapdragon 732G ile sunulacağı söyleniyor.

Yeni cihaz ile ilgili ortaya çıkan söylentiler arasında ise akıllı telefonun FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekran ile geleceği yer alıyor. 8 GB RAM'e kadar desteklemesi beklenen cihazın 128 GB'lık depolama alanı ile sunulacağı da gelen bilgiler arasında. Son olarak ürünün bu ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Google, Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Redmi Note 11 Pro 2023 için kritik gelişme! - Son Dakika

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