Yerli üretim ve yeni ulaşım araçlarını IFA'da inceledik! - Son Dakika
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Yerli üretim ve yeni ulaşım araçlarını IFA'da inceledik!

04.09.2022 12:42
Yerli üretim ve yeni ulaşım araçlarını IFA'da inceledik!

Yakında ülkemizde fabrikasını açacak RKS Motor'un en yeni ve yerli üretim ulaşım araçlarını IFA 2022'de inceledik.

ATV, UTV ve elektrikli bisiklet araçlarını üreten ve yakında ülkemizde fabrikasını açacak RKS Motor'un en yeni ve yerli üretim ulaşım araçlarını IFA 2022'de inceledik.

Yerli üretim ve yeni ulaşım araçlarını IFA'da inceledik!

RKS Motor, Avrupa'da e-bike üreticiliğini yaptıkları markaların yanı sıra Türkiye'de Jeep, Maserati gibi markalarında elektrikli bisiklet üretim ve satışını yapıyor.

İncelediğimiz modeller arasında yer alan RKS RD8, 250W motor gücü ve 25 km/s maksimum hıza sahip. 32 kg ağırlığı bulunan motorda renkli M6 gösterge ekranı bulunurken maksimum menzili ise 65-80 km.

İkinci modelimiz olan RKS RD5 de yine öncekinde olduğu gibi 250W motor gücüne ve 25 km/s maksimum hıza sahip. Havalı süspansiyon ve standart LCD ekran bulunan modelin 45-60 km menzili bulunuyor.

Son modelimiz ise RKS RV10 oldu. Bu motor da 250W motor gücü ve 25 km/s maksimum hıza sahip. Bunu yanı sıra 27 kg ağırlıkla nispeten hafif olan motor LED ön far ile standart LCD ekrana sahip. Motorun menzili ise 45-60 km.

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Kaynak: Shiftdelete

Maserati, Türkiye, Jeep, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yerli üretim ve yeni ulaşım araçlarını IFA'da inceledik! - Son Dakika

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