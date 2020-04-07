Yakınım vefat etti, ne yapacağım?

Hayatını kaybedenlere nasıl bir işlem uygulanıyor?



Belediyeler, Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili bakanlıkların tavsiyeleri üzerine uygulamalar belirlendi. Vefatların hemen hemen tamamı Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği belgeler ışığında hastanelerden alınarak belediyenin morg ve gasilhanesine intikal ettiriliyor. Cenazeler kişinin dini inancına ait vecibeler yerine getirilerek defnediliyor.



(İstanbul Büyükşehir Belediyesi)



Cenazemizi aile mezarlığımıza götürebiliyor muyuz?



Eğer kişinin aile mezarlığı varsa ve tabutla defin işlemine uygunsa aile mezarlığına defnedilebiliyor. Uygun değilse, virüs tamamen bittiğinde yakınlarının isteği üzerine cenazeler aile mezarlıklarına taşınabilecek. (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)



Defin işlemleri nerede yapılıyor? Hangi önlemler alınıyor?



İstanbul Avrupa Yakası'nda Kilyos'ta, Anadolu Yakası'ndaysa Beykoz'da bir mezarlığa defin işlemleri gerçekleştiriliyor. Buralardaki personel özel eğitimli. Personel gerekli önlemleri alıyor. Cenaze tabutla defnediliyor. Etrafta eldiven, maske gibi herhangi bir atık kalırsa onlar da özel personel tarafından toplanarak atık işlemine tabi tutuluyor.



(İstanbul Büyükşehir Belediyesi)