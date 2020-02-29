Yakınına otomobil çarptı olay yerinde sinir krizi geçirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yakınına otomobil çarptı olay yerinde sinir krizi geçirdi - Son Dakika

Yakınına otomobil çarptı olay yerinde sinir krizi geçirdi

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarpması sonrasında kaza yerine gelen yaralı yakınının otomobile saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yakınına otomobil çarptı olay yerinde sinir krizi geçirdi, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarpması sonrasında kaza yerine gelen yaralı yakınının otomobile saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, Akyazı ilçesi Necati Temel Caddesi'nde üzerinde 2 gün önce meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Necati Temel Caddesi Atatürk anıtı önünde 54 BB 180 plakalı araç yolun karşısına geçen kadına çarpmış, darbenin etkisiyle yere savrulan kadın yaralanmıştı. Trafik polisleri kazayla ilgili rapor tutarken olay yerine gelen yaralı kadının yakını sinir krizi geçirerek kaza yerinde duran otomobilden hırsını almak istedi. Genci polis memurları güçlükle sakinleştirirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Sinir krizi geçiren gencin otomobile saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gencin otomobile vurması gözüküyor. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:18 Kaynak: İHA
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