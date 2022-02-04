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Yakınına yıldırım düşen adam bacağından yaralandı - Son Dakika

Yakınına yıldırım düşen adam bacağından yaralandı

04.02.2022 14:13

Antalya'da şemsiye ile yürüyen kişi, yakınına yıldırım düşmesi sonucu bacaklarından yaralandı.

Antalya'da şemsiye ile yürüyen kişi, yakınına yıldırım düşmesi sonucu bacaklarından yaralandı. Yıldırımın düştüğü anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün gün boyunca hakim olan gök gürültülü sağanak yağışta çakan şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı Antalya'da birçok yerde su baskını ve dolu yağışı meydana geldi. Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde talihsiz bir olay meydana geldi. Otomobilini park eden bir kişi şemsiyesini açtıktan sonra yürüyüşe geçti. 10 adım atan kişinin yakınına şimşek çakmasıyla birlikte yıldırım düştü. Yavaş yavaş dizlerinin üzerine çöken kişinin daha sonra yere uzandığı anlar anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu fakat ayaklarında ciddi derecede morluklar olduğu öğrenildi.

Yakınına yıldırım düşen adam bacağından yaralandı
Yakınına yıldırım düşen adam bacağından yaralandı
Yakınına yıldırım düşen adam bacağından yaralandı
Yakınına yıldırım düşen adam bacağından yaralandı
Yakınına yıldırım düşen adam bacağından yaralandı
Yakınına yıldırım düşen adam bacağından yaralandı
Yakınına yıldırım düşen adam bacağından yaralandı
Yakınına yıldırım düşen adam bacağından yaralandı
Yakınına yıldırım düşen adam bacağından yaralandı

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su baskını, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yakınına yıldırım düşen adam bacağından yaralandı - Son Dakika


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