Yakınını arayıp haber verdikten sonra, ormanda intihar etti - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde Nuri K. (70), bir yakının arayıp haber verdikten sonra iple kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Çamkule Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden evli ve 4 çocuk babası Nuri K., saat 14.00 sıralarında bir yakınını telefonla arayıp, yerini belirtip, intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine yakını, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Nuri K.'yi çuval ipiyle bir ağaca asılı olarak buldu. İndirilen Nuri K.'nin yapılan kontrollerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis, Nuri K.'nin intihar nedenini belirlemek için çalışma başlattı.