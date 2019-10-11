Yakınını kandırıp PKK'ya gönderen kadına 15 yıl hapis istemi

Van'da terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, aile içi şiddet yaşayan bir yakınının terör örgütüne katılmasını sağladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık H.D'nin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Terör örgütü PKK'nın, "cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak" amacıyla kurulduğu ifade edilen iddianamede, örgütün bu amaç için birçok silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Van'da terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Z.K. isimli kadın teröristin, güvenlik güçlerine verdiği ifadesinde PKK'ya katılmasını sağlayan kişinin, kocasının akrabası H.D. olduğunu belirtmesi üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, sanığın, yeğeninin de terör örgütüne katılımını sağladığı, söz konusu teröristin de 11 Eylül 2011'de etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İddianamede Z.K'nin ifadelerinin doğruluğunun gelen araştırma tutanaklarıyla da teyit edildiği, sanığın terör örgütü PKK içinde faaliyet yürüten yeğenini överek örgüte organizasyon dahilinde eleman temin ettiği bildirildi.

Sanığın, örgüte katılmaya ikna ettiği akrabası Z.K'nin organizasyon dahilinde biletini alarak dağa gönderdiği belirtilen iddianamede, "H.D'nin eyleminin örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmak suretiyle örgüte üye olma suçunu işlediği, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde hakkında atılı suçtan kamu davası açılması için yeterli kanaatin oluştuğu anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.