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Yakınının duruşması için geldiği adliyede yakalanan hükümlü ağladı - Son Dakika

Yakınının duruşması için geldiği adliyede yakalanan hükümlü ağladı

16.02.2022 13:07
Yakınının duruşması için geldiği adliyede yakalanan hükümlü ağladı

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan T.Ç., bir yakınının duruşması için adliyeye girmek isterken polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan T.Ç., bir yakınının duruşması için adliyeye girmek isterken polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınınca yakınlarına sarılarak gözyaşı döken hükümlü, cezaevine gitmemek için uzun süre direndi.

Kayseri'de yaşayan T.Ç., bir yakının duruşması için adliyeye geldi. Polis ekipleri tarafından HES kodu sorgulanan T.Ç.'nin 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası olduğu belirlendi ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliye çıkışı uzun süre cezaevine gitmemek için direnen T.Ç., yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü. Polis aracına bindirilen T.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Yakınının duruşması için geldiği adliyede yakalanan hükümlü ağladı
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Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yakınının duruşması için geldiği adliyede yakalanan hükümlü ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yakınının duruşması için geldiği adliyede yakalanan hükümlü ağladı - Son Dakika
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