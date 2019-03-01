Son Dakika Haberleri: Yakınları Açlık Grevinde Bulunan Aile ile Baro Yetkilileri Arasında Kavga

Yakınları Açlık Grevinde Bulunan Aile ile Baro Yetkilileri Arasında Kavga

1 saat önce

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını gerekçe gösteren HDP'li Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevine katılan tutuklunun yakınları ile Diyarbakır Barosu yönetim kurulu üyeleri arasında çıkan kavgada bir tutuklu yakını yaralandı.

Yakınları Açlık Grevinde Bulunan Aile ile Baro Yetkilileri Arasında Kavga, System.String[]
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını gerekçe gösteren HDP'li Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevine katılan tutuklunun yakınları ile Diyarbakır Barosu yönetim kurulu üyeleri arasında çıkan kavgada bir tutuklu yakını yaralandı.

Diyarbakır Barosu Adli Yardım Bürosunda Baro Başkanı Cihan Aydın ve baro yönetim kurulu üyeleri ile terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarını gerekçe gösteren HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevine destek vererek Elazığ Ceza İnfaz Kurumunda açlık grevine giren tutuklu C.A'nın yakınları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tutuklunun ağabeyi M.H.A yaralandı.

Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan M.H.A'nın tedavisi sürüyor.

Kavganın, sağlık durumundan endişe edilen tutuklunun açlık grevini sonlandırması konusunda yeterli çabanın gösterilmemesi tartışmasından çıktığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:25 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avusturya'da Bozkurt İşareti Yasaklandı! Cezası 4 Bin Euro Son Dakika! Eren Erdem 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! LGP'ye Zam Geldi "Yeğenimle Birlikte Olmuşsun, Benimle de Birlikte Olacaksın" Mesajı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 19:13:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yakınları Açlık Grevinde Bulunan Aile ile Baro Yetkilileri Arasında Kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]