Ailesi katledilen Azerbaycan Türkü Karabağ zaferini anlattı - Son Dakika

Ailesi katledilen Azerbaycan Türkü Karabağ zaferini anlattı

11.11.2020 17:47

- Ailesi katledilen Azerbaycan Türkü Karabağ zaferini anlattı Kübra Hüseyinova: -"O gece ben uyuyamadım pek inanamadım. Hem ağladım hem güldüm hem oynadım.

- Ailesi katledilen Azerbaycan Türkü Karabağ zaferini anlattı

Kübra Hüseyinova:

-"O gece ben uyuyamadım pek inanamadım. Hem ağladım hem güldüm hem oynadım. Bu zaferi biz çoktan bekliyorduk"

-"Ben kendimi Türk halkına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, herkese borçlu hissediyorum"

ANKARA - Babasının gözü önünde Ermeniler tarafından ailesi katledilen Azerbaycan Türkü Kübra Hüseyinova, Karabağ'daki zafer ile ilgili, O gece ben uyuyamadım pek inanamadım. Hem ağladım hem güldüm hem oynadım. Bu zaferi biz çoktan bekliyorduk" dedi. Babasının ailesini yıllar önce Ermenistan tarafından katledilen ve on senedir Türkiye'de yaşayan Kübra Hüseyinova, Azerbaycan'ın, Ermenistan karşısında elde ettiği zaferden duyduğu mutluluğu kursiyerlik yaptığı Pursaklar Hüma Sultan Hanımevi'nde anlattı.

"Kendimi Türk halkına borçlu hissediyorum"

Azerbaycan'ın, Ermenistan karşısında elde ettiği zaferde Türkiye'nin payının çok yüksek olduğunu belirten Hüseyinova, "Çok şükürler olsun, çok şükürler olsun. O gece ben yatmadım pek inanamadım. Hem ağladım hem güldüm hem oynadım. Bu zaferi biz çoktan bekliyorduk. En çokta babam bekliyordu. Babam sekiz yaşındayken Ermeniler onların gözü önünde babasını, annesini, kardeşlerini öldürdüler. Babam çok merhametli bir insandı. O bunları yapan Ermeniler değil, Taşnaklardı derdi. Bütün ömrü boyunca vatanı için çalıştı, oraları yeniden görmek istedi. Babamın arzuları geçte olsa yerine geldi. Şükürler olsun. Çok yüksek duygular içerisindeyim. Ben kendimi Türk halkına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, herkese borçlu hissediyorum. Her bir Azerbaycan vatandaşı böyle düşünür. Türkiye sahiplendi Azerbaycan'ı. Bu zafer onların sayesinde. Bunu sözlerle ifade etmek çok zor" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın yaptığı zulme dünyanın sessiz kaldığını söyleyen Hüseyinova, "Karabağ'da hiç akrabamız kalmadı. Ermeniler hepsini oradan çıkartmış. Orada hiç kimsemiz yok. Oradaki herkes yeniden oraya yerleşmeyi bekliyor. Oradan bir milyondan fazla insan gitti. Aynı zamanda Hocalı da bir sürü insan öldürüldü. Orada yaşananları Azerbaycanlı Türkler bilir sadece. Bütün dünya görse de görmezden gelir, yoksa bu dava 28 sene sürmezdi. Herkes biliyor ki Karabağ Azerbaycan'ındır. Boşu boşuna 28 sene orayı Ermeniler işgal etti. Yakın zamanda oraya gitmek zor, çünkü oranın yeniden yapılması gerekiyor. Oradaki evleri, yolları yeniden inşa etmek çok zor. Ermeniler orada sivillere karşı neler yapmadılar. Evleri yaktılar, sağlam yerler kalmadı. Çok istiyorum babamın doğduğu şehir olan Vedi'ye gideyim. Oraları yeniden gezeyim. Kalmışsa eğer" diye konuştu.

Türk Milleti'nin misafirperverliğine hayran kaldığını dile getiren Hüseyinova, "Türk milletini çok sevdim. Türkler çok iyi. Ben önce biraz inanamadım, Türkiye insanların dinine bakmadan herkese misafirperverlik yapıyor. Her milleti çok güzel kabul ediyorlar. Burada herkes mutlu. Azerbaycan'da aynı Türkiye gibi. Orada da birçok millet var. Çok benzer çok ortak yanımız var. Ermenistan monoton bir millet orada başka milletten insanlar yok. Bütün milletler oradan kovuldu. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Her toprak kazanıldığından sonra görüyorum, her bir Türk'ün ne kadar mutlu olduğunu. Komşularım, arkadaşlarım, herkes beni tebrik ediyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Arkamda olduklarını hissediyorum" dedi.

Azerbaycan adına çok önemli vazifelerde bulunmuş ve hayat hikayesi kitaba alınmış merhum babasını yıllar sonra rüyasında gördüğünü ifade eden Hüseyinova şunları söyledi:

"Ben babamı 1991'den beri görmüyordum rüyalarımda. Bundan on gün öncesine kadar bir de baktım babam geldi. Gökyüzünden beni izliyormuş gibi. Babam huzur içinde uyusun diye. Babam okumuş.

Ailesi katledilen Azerbaycan Türkü Karabağ zaferini anlattı
Ailesi katledilen Azerbaycan Türkü Karabağ zaferini anlattı
Ailesi katledilen Azerbaycan Türkü Karabağ zaferini anlattı
Ailesi katledilen Azerbaycan Türkü Karabağ zaferini anlattı
Ailesi katledilen Azerbaycan Türkü Karabağ zaferini anlattı
Ailesi katledilen Azerbaycan Türkü Karabağ zaferini anlattı
Ailesi katledilen Azerbaycan Türkü Karabağ zaferini anlattı
Ailesi katledilen Azerbaycan Türkü Karabağ zaferini anlattı
Ailesi katledilen Azerbaycan Türkü Karabağ zaferini anlattı

Azerbaycan, Ermeniler, Karabağ, Azeri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ailesi katledilen Azerbaycan Türkü Karabağ zaferini anlattı - Son Dakika


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