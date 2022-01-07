Yakınları Genç İHH gönüllüsü Murat Can Kaya'yı anlattı - Son Dakika

Genç İHH'nın Bursa'da düzenlediği Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri kazada vefat eden 4 kişiden biri olan Murat Can Kaya'nın yakınları, İHH'nın Youtube kanalında genç gönüllüyü anlattı.

Bursa'da lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri kazada vefat eden Yusuf Taha Göktaş, Tarık Kesekçi, Kağan Talip Tığlı ve Murat Can Kaya unutulmuyor. Kısa ömürlerine pek çok güzel çalışma sığdıran gençlerden Genç İHH İstanbul Lise Komisyonu Başkanı Murat Can Kaya'yı babası, dayısı ve arkadaşı, İHH İnsani Yardım Vakfının Youtube kanalında anlattı.

Babası Mehmet Akif Kaya, Murat Can'ın çok iyi ve saygılı bir evlat olduğunu belirtti. Kaya, oğlunun insani yardım çalışmalarında aktif rol üstlendiğini ifade ederek, "Yapmak istediklerimi baktım ki oğlum yapmaya başladı. Bu beni çok sevindiriyordu. Evet, ben artık Murat Can'ı örnek almaya başlamıştım. Benden hiçbir zaman özel bir isteği olmadı. Hayata çabuk atılan, çalışan, kendi harçlığını çıkarmak için pandemi döneminde dayısının yanında iki ay boyunca motorla su dağıtan bir çocuktu." dedi.

Oğlunun yaptığı çalışmalar ve gayretlerinin kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Onların bir aşkları, bir dertleri, bir davaları vardı. Bu çok önemli bir şey. Gençsin ve gençlerle ilgileniyorsun. Aslında gençler, gençlerin ne istediğini daha iyi biliyor. Murat Can bir de gençlik zamanlarında şehit olan İslam önderlerini çok okurdu. O içindeki heyecan ve hasret, galiba diyorum, ondandır. Furkan Doğan'ı, Bahattin Yıldız'ı, Metin Yüksel'i çok okuyordu. Sosyal medya hesaplarının, kitaplarının başına 'Bir sabah gelecek, kardan aydınlı'" sözünü hep yazardı. Ölümleri bile galiba gençlere nasihat oldu diye düşünüyorum."

Yakın arkadaşlarından Genç İHH Üniversite Sorumlusu Mukadder Yılmaz, Murat Can'ın çalışkan bir insan olduğunu ve vakıf çalışmalarında büyük bir gayret sarf ettiğini anlattı.

Murat Can'ın işe giren kardeşi Hamza'dan da ilk maaşıyla katarakt bağışı yapmasını istediğini aktaran Yılmaz, "Bu kaza hadisesinden sonra ben gençlerimizin kıymetini yeterince bilmediğimizi ve yaşarken anlamadığımızı tespit etmiş oldum. Bu kardeşlerimiz, vefat ettikten sonra beraber çalışma yaptığımız her kardeşimizin gözlerinin içine bakarak, onları gördüğümde sımsıkı sarılıyorum. Elhamdülillah böyle bir kardeşi tanımak nasip oldu." dedi.

Dayısı Ömer Topuz, Murat Can Kaya'nın dünyanın farklı yerlerindeki insanlardan dua aldığını söyledi. Murat Can'ın Pakistan ve Suriye'de katıldığı yardım çalışmalarındaki videolarının bir iftihar vesilesi olduğuna değinen Topuz, "Hayatta da nasipliydi, giderken de nasipli oldu. Cenazesine bakınca gerçekten az insana nasip olabilecek bir cenaze. Allah yolunda koşunca karşılığı buymuş" diye konuştu.