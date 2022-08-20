Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (6) - Son Dakika
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Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (6)

20.08.2022 16:14
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (6)

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDUGaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşına boğuldu.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşına boğuldu. Kaza haberini alıp, cenazelerin otopsi için getirileceği Adli Tıp Kurumu'nun bahçesine gelenlerden fenalaşan kişilere müdahale edildi. Kalabalık ağıtlar yakıp ağladı.

Öte yandan, Nizip Devlet Hastanesi'nde kimlik tespit işlemleri tamamlanan cenazelerin de otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirilmesine başlandı.

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Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (6) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (6) - Son Dakika
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