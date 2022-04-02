Yakınları gözyaşlarına boğuldu... Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler - Son Dakika
Üye Girişi

Yakınları gözyaşlarına boğuldu... Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler

02.04.2022 01:03

Yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu... Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler

3 çocuk babası tekstilci sokak ortasında katledildi, yakınlarının feryadı yürekleri dağladı

DENİZLİ - Denizli'de servis minibüsüyle yolda giden tekstilcinin araçla önünü kestikleri tahmin edilen husumetlileri, sokak ortasında dehşet saçtı. Tartışmanın yerini bıraktığı kavgada tekstil işçisi husumetlileri tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 3 çocuk babası olan Eyüp Ağdaş, 20 DG 751 plakalı servis minibüsüyle yolda seyir halindeyken henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tenha noktada iddiaya göre önü kesildi. Burada husumetlileri tarafından çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Yaklaşık 100 metre ileriye taşan kavgada Ağdaş, husumetlileri tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. Şüphelilerin hızlıca gittiği olay yerinde yerde yatan Ağdaş'ı gören mahallenin gençleri, ellerine aldıkları kıyafetle tampon yaptıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri ve ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kanlar içinde kalan Ağdaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri cansız bedende çalışma gerçekleştirdiği sırada bölgeye gelen yakınları fenalık geçirdi. Yapılan çalışmaların ardından Ağdaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan kayıplara karışan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler için ekipler çalışma başlattı.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu... Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
Yakınları gözyaşlarına boğuldu... Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
Yakınları gözyaşlarına boğuldu... Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler

YORUMLAR
500
Denizli'de bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi Denizli'de bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi Triatlonun yeni yetenekleri aranıyor Triatlonun yeni yetenekleri aranıyor Denizli'de 'şap' karantinası Denizli'de 'şap' karantinası

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yakınları gözyaşlarına boğuldu... Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Fenerbahçe'nin imdadına Acun Ilıcalı yetişti! Mesut Özil sorununu kökünden çözüyor
00:41 S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü
00:34 Önce araçla önünü kesip ardından tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
00:32 Habertürk'ten yeni bir ses vakası daha!
00:22 Motorinden sonra benzine de indirim geldi!
00:08 Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı
00:00 Hull City'nin başına gelen Şota, takıma felaketi yaşatıyor
23:41 Ukrayna'nın garantörlük talebine Türkiye yanıt verdi: Olumlu bakıyoruz
23:33 Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 01:18:00. #1.11#
SON DAKİKA: Yakınları gözyaşlarına boğuldu... Araçla önünü kestikleri tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement