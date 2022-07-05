Olay, saat 14.30 sıralarında Koçakdede Mahallesi 413 Sokak'ta meydana geldi. Habib Şimşek'ten sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, evine geldi. Anahtarla kapıyı açıp içeri girdiklerinde Şimşek'i hareketsiz halde bulan yakınları, polis ve sağlık ekibi çağırdı. Gelen ekipler, yaptıkları incelemede, Şimşek'in öldüğünü belirledi. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Şimşek'in cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şimşek'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Yakınları haber alamadı; evinde ölü bulundu - Son Dakika

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