Yakınları haber alamadı; evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yakınları haber alamadı; evinde ölü bulundu

05.07.2022 16:31
Yakınları haber alamadı; evinde ölü bulundu

KARAMAN'da tütün satışı yapan Habib Şimşek (38), kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

KARAMAN'da tütün satışı yapan Habib Şimşek (38), kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Vücudunda yara ve darp izine rastlanılmayan Şimşek'in kesin ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.

Olay, saat 14.30 sıralarında Koçakdede Mahallesi 413 Sokak'ta meydana geldi. Habib Şimşek'ten sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, evine geldi. Anahtarla kapıyı açıp içeri girdiklerinde Şimşek'i hareketsiz halde bulan yakınları, polis ve sağlık ekibi çağırdı. Gelen ekipler, yaptıkları incelemede, Şimşek'in öldüğünü belirledi. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Şimşek'in cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şimşek'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yakınları haber alamadı; evinde ölü bulundu - Son Dakika

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