Yakınları haber alamadı, sobadan zehirlenmiş bulundu - Son Dakika
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Yakınları haber alamadı, sobadan zehirlenmiş bulundu

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yakınları haber alamadı, sobadan zehirlenmiş bulundu, System.String[]

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı bir evin en üst katında yalnız yaşayan Nedim Karcı'dan haber alamayan yakınları eve gelerek zili çaldı. Kimsenin cevap vermemesi üzerine yakınları durumu polis, itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapı açılmayınca merdivenle camdan girdiği evde Nedim Karcı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürülen Karcı'nın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi. Tedavisi süren Karcı'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.


İtfaiye, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:56 Kaynak: DHA
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